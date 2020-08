Préservation de la paix sociale : le Premier Ministre Hamed Bakayoko sollicite l’implication de la jeunesse de Gagnoa

Ce vendredi 28 août 2020, le Premier Ministre, Hamed Bakayoko, a exhorté les jeunes de Gagnoa, région du Gôh, à s’impliquer dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale, comme constaté par AbidjanTV.Net.

En visite à Gagnoa, Hamed Bakayoko a exhorté les jeunes à préserver la concorde et le vivre-ensemble. Il les a invités à renoncer à la violence, à la haine et à l’intolérance. « Je vous investis tous d’une mission, celle d’être des acteurs de paix », a-t-il déclaré.

Le Chef du gouvernement a indiqué que le défi de la jeunesse est d’œuvrer à l’union et la stabilité, gage de tout développement.Il a rappelé les actions de développement du gouvernement dans la région du Gôh. « Le taux d’électrification dans votre région a atteint 97%.

200 localités sur 206 ont été déjà électrifiées. Le gouvernement va porter ce taux à 100% en 2020 », a-t-il souligné. Selon lui, ce sont plus de 9 milliards de FCFA qui ont été investis dans le secteur de la santé et plus de 2 500 jeunes qui ont bénéficié des programmes et projets d’emplois.

Au cours de cette visite, le Premier Ministre a également salué la détermination et les actions des leaders communautaires, guides religieux, cadres et élus de Gagnoa à restaurer un climat de paix à Gagnoa.La visite du Premier Ministre intervient, après les vives tensions intercommunautaires qui ont secoué la région du Gôh, suite à des marches organisées, les 13 et 14 août 2020 pour protester contre la candidature du Président Alassane Ouattara.Après Gagnoa, le Premier Ministre s’est rendu à Divo (Lôh-Djiboua).

Il est attendu à Daoukro (Iffou), le 29 août 2020. Ces visites de terrain pour la consolidation de la cohésion sociale ont débuté le 27 août à Bonoua(Sud-Comoé).

Sapel MONE

Comments

comments