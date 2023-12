Présidence du PDCI : Bendjo se retire de la course et soutient Tidjane Thiam

Noël Akossi Bendjo a décidé de ne plus briguer la présidence du PDCI-RDA. L’ex-maire du Plateau apporte son soutien au candidat Tidjane Thiam.

Dans un communiqué officiel consulté par Afrique-sur7, il est indiqué que « le vice-président Noël Akossi Bendjo et le ministre Tidjane Thiam ont décidé d’unir leurs efforts et leurs compétences pour soutenir la candidature du ministre Tidjane Thiam à l’élection du président du parti lors du 8e congrès extraordinaire prévu pour se tenir le 16 décembre 2023″.

Selon la note, les deux hommes politiques ont tenu compte des recommandations du président du parti et du comité de conciliation invitant au consensus, de la nécessité de consolider l’unité et la cohésion au sein du PDCI-RDA, de leur attachement aux intérêts supérieurs du parti en ces moments historiques du parti, mais aussi du respect de la volonté des militants de voir le parti avancer en rangs serrés pour les enjeux futurs et de leur volonté de mettre en commun leurs expériences et leurs efforts en vue de la promotion du PDCI-RDA fort afin de conquérir le pouvoir d’État en 2025.