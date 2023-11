PRÉSIDENCE DU PDCI-RDA : LA COORDINATION DES CADRES DÉVOILE LE PROFIL DU CANDIDAT IDÉAL ET FAIT DES RECOMMANDATIONS

Membre du Bureau Politique du PDCI-RDA, ancien député et président de la coordination des cadres dudit parti, Claude Emolo par ailleurs délégué communal de Koumassi, a animé, le samedi 4 octobre 2023, une conférence de presse, à la Maison du parti, à Cocody, pour appeler au renforcement de la discipline, de l’unité et la cohésion, dans la perspective du 8ème congrès extraordinaire électif du samedi 16 décembre 2023.

La coordination des cadres du PDCI-RDA regroupant des membres du Bureau Politique, anciens membres du gouvernement et d’institutions, présidents et anciens présidents de Conseils généraux, députés et anciens députés, sénateurs et anciens sénateurs, maires et anciens maires, cadres de la société civile, et personnalités membres de la diaspora ivoirienne…dirigée par l’ancien député et délégué communal de Koumassi, Claude Emolo, a organisé, le samedi 4 novembre 2023, une conférence de presse pour lever un coin du voile sur le candidat idéal du parti, au congrès extraordinaire électif du samedi 16 décembre 2023.

La coordination des cadres souhaite un consensus autour d’un président dont la légitimité ne peut être contestée

Pour la circonstance, Claude Emolo était entouré du délégué départemental d’Anyama Est, Maurice Amoussan Bakary membre du bureau politique, et de l’ancien député d’Agnibilekrou sous-préfecture, Ehouman Tanoh, membre du Bureau Politque et délégué départemental du PDCI-RDA Agnibilekrou 1.

Cette coordination souhaite un consensus autour d’un président dont la légitimité ne peut être contestée. Leur déclaration agrège les éléments de convergence obtenus, que Claude Emolo a eu l’honneur de communiquer, sous la forme d’un appel au renforcement de la discipline et de la cohésion, dans la perspective du 8ème congrès extraordinaire électif du 16 décembre 2023.

Plusieurs personnalités politiques de premier plan, membres du PDCI-RDA, sont encore sous-main de justice, et il est plausible que leur situation soit sciemment gelée par le pouvoir

Avant toute chose, le conférencier a rappelé que plusieurs personnalités politiques de premier plan, membres du PDCI-RDA, sont encore sous-main de justice, et il est plausible que leur situation soit sciemment gelée par le pouvoir.

A écouter le conférencier, après le décès de Bédié, on assiste à un déchainement d’empoignades, de dénigrements, de discours discourtois ou haineux, alimentés sur les réseaux sociaux, par les partisans de ceux qui souhaiteraient se porter candidats à la présidence du PDCI-RDA.

Risque de déchirement et de dissolution du parti

‘’Si l’on n’y prend garde, du fait de la qualité, de la quantité et du poids des protagonistes, le congrès extraordinaire projeté, risque de subvertir la légendaire cohésion du parti, et d’être le prélude à un désastre : celui du déchirement et de la dissolution du PDCI-RDA’’, a-t-il averti.

Il a ajouté qu’en dehors des risques évoqués, certaines faiblesses liées à des facteurs internes pourraient être mises à profit par les ‘’agents de la déstabilisation’’ pour porter le fer juridique au cœur du PDCI-RDA.

Ces personnes peuvent être vues comme ayant perdu la qualité d’électeur ou leur capacité à être élues

Des facteurs comme la qualité de membre du bureau politique, remplissant les conditions prescrites pour candidater à la présidence du parti, pourra être contestée à certains candidats putatifs, même à jour de leurs cotisations, si ces derniers ont connu des discontinuités dans le paiement de celles-ci, durant plusieurs années. Ces personnes peuvent être vues comme ayant perdu la qualité d’électeur ou leur capacité à être élues.

L’on observe également que de possibles candidats à la présidence du parti ainsi qu’à la présidence de la République, dont les partisans fourbissent désormais leurs armes sur la sphère médiatique, se trouvent cumulativement dans les conditions d’incertitude juridique évoquées plus haut, du point de vue des statuts et règlements du parti, mais aussi au plan du droit interne Ivoirien, du fait de leur situation personnelle.

Le comité des sages sollicité

La coordination sollicite donc le comité des sages du parti, les personnalités de référence qui font autorité, les hauts dirigeants, pour évaluer les menaces exceptionnelles que les conditions historiques et politiques actuelles font peser sur le destin commun, ainsi que sur l’appareil de transformation.

Dans ses recommandations, elle demande de continuer d’observer le deuil du président Bédié, consolider la cohésion et l’unité du parti en faisant dans la discipline, consensus autour d’un président dont la légitimité ne peut être contestée, lors du 8ème congrès extraordinaire ; entourer le nouveau président élu d’un présidium composé de représentant de 6 zones de la cartographie politique du PDCI-RDA, et de la diaspora ; adjoindre à l’exécutif ainsi structuré, une large et robuste équipe opérationnelle, enrichie de ressources humaines solidement charpentées, qui feraient leur entrée dans la direction nationale ; organiser en temps opportun une convention inclusive et démocratique, qui permettra de choisir le candidat du PDCI-RDA, qui sera porté à la présidence de la République, sur la base d’un programme-socle, préalablement débattu et défini par le parti, après un grand exercice inédit de consultation populaire.