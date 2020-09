Présidentielle 2020 au Burkina: le dossier de Roch Kaboré deposé ce jour

Ce 29 septembre 2020 au Burkina Faso, Le dossier de candidature de Roch Kaboré à la présidentielle a été déposé par une délégation du MPP.

Le dossier de candidature de Roch Kaboré à la présidentielle du 22 novembre a été déposé ce mardi matin par une délégation du parti au pouvoir, le MPP, conduite par Simon Compaoré.

Les mandataires du président sortant ont été reçus par la commission de réception des dossiers autour de 10 heures. Ils sont arrivés quelques minutes plus tôt, sous des vuvuzelas, des chants et des slogans pro-Kaboré des militants du MPP et de la majorité mobilisés par centaines devant la CENI pour soutenir leur candidat.

Ce dernier, annoncé par certains militants, n’est finalement pas venu de lui-même déposer sa candidature. En plus de Simon Compaoré, président du MPP, le président de l’Assemblée nationale Bala Sakandé, son vice-président Benewendé Sankara, les ministres Salifou Tiemtoré de la Jeunesse et Bachir Ismaël Ouédraogo de l’Energie, des députés et autres personnalités de la majorité étaient présents à la CENI.

