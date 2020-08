Présidentielle 2020/ Dépôt de candidature : Guillaume Soro sollicite auprès des services de l’Etat l’obtention de plusieurs documents administratifs

COMMUNIQUE DE GENERATIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES(GPS) RELATIF AU DOSSIER DE CANDIDATURE DE M. GUILLAUME KIGBAFORI SORO



Dans le cadre de l’élection présidentielle d’octobre 2020, le Candidat Guillaume Kigbafori SORO, en vue de la constitution de son dossier de candidature, a sollicité auprès des services de l’Etat l’obtention de plusieurs documents administratifs.

Grâce à des Magistrats courageux, le Candidat Guillaume Kigbafori SORO a pu entrer en possession de ses certificats de nationalité et casier judiciaire en plus de son extrait d’acte de naissance délivré par la mairie de son lieu de naissance.

En revanche, il dénonce avec véhémence le dilatoire du Directeur Général des Impôts, M. OUATTARA Sié Abou, qui, sollicité pour lui établir une Attestation de Régularité Fiscale avec tous les documents requis à cet effet, donne dans des atermoiements incompréhensibles et indignes d’une administration qui se veut neutre et au service du peuple.

Le Candidat Guillaume Kigbafori SORO interpelle l’Etat de Côte d’Ivoire, le Conseil Constitutionnel et la Commission Electorale Indépendante sur le fait qu’un fonctionnaire de l’Etat s’autorise à s’opposer, sans raison apparente, à ce qu’un candidat puisse entrer en possession d’une attestation qui est un droit pour tout citoyen qui remplit les conditions y afférentes.

Cela montre à souhait que M. Alassane OUATTARA, inéligible à la prochaine élection présidentielle, a, en réalité, peur de la candidature de M. Guillaume Kigbafori SORO.

En tout état de cause, le Candidat Guillaume Kigbafori SORO n’entend pas laisser cette forfaiture sans suite.

Fait à Abidjan le 27 août 2020

Le service Communication

