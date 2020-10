Présidentielle 2020 : « Je viens de voter. Je suis heureux de l’avoir fait et je vois beaucoup de monde » ( Le candidat Alassane Ouattara)

Le candidat du RHDP a rempli son devoir civique ce samedi 31 octobre 2020.

En Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara, candidat à la présidentielle de 2020 maintien sa position de briguer un troisième mandat, un mandat anticonstitutionnelle selon l’opposition.

Ce samedi matin, le bureau de vote du lycée classique de Cocody a ouvert ses portes au couple présidentiel pour l’exécution de leur devoir Civique.

« Je viens de voter. Je suis heureux de l’avoir fait et je vois beaucoup de monde. J’ai eu un compte-rendu du ministère de l’Administration du territoire il y a une demi-heure pour me dire qu’à part quelques endroits isolés, les votes se déroulent bien et les Ivoiriens sont sortis nombreux pour voter. Je viens d’accomplir mon devoir civique.

Je demande à tous mes concitoyens épris de paix et de patriotisme d’aller voter. C’est toujours important pour la démocratie (…).

J’en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d’ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d’hommes, qu’ils arrêtent. Qu’ils arrêtent parce que la Côte d’Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels et nous souhaitons que cela puisse s’arrêter », a déclaré le candidat Alassane Ouattara .

Son adversaire Konan Kouadio Bertin di KKB a voté à Lakota.

