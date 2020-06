Présidentielle 2020 : l’appel du PDCI et du FPI à leurs militants

Abidjan, 03-05-2020 (Abidjantv.net) Le Front Populaire Ivoirien (FPI) de Gbagbo et le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de Bédié ont appelé, ce mercredi 03 juin 2020, leurs militants à travailler de concert sur toute l’étendue du territoire national, pour une paix durable en Côte d’Ivoire.

Le Front Populaire Ivoirien de Gbagbo et le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire de Bédié ont posé un acte fort, ce mercredi 03 juin, au siège du PDCI sis à Abidjan-Cocody, lors d’une conférence de presse.

En effet, les deux formations politiques qui ont établi un cadre de collaboration, visant à réconcilier les ivoiriens pour une paix durable, ont appelé « solennellement leurs militants à travailler de concert sur toute l’étendue du territoire national », pour une paix durable en Côte d’Ivoire.

« Le Front populaire ivoirien et le PDCI-RDA informent solennellement toutes leurs militantes et leurs militants sur toute l’étendue du territoire national et à l’étranger, tout le personnel politique de leurs structures respectives de base en Côte d’Ivoire et à l’étranger, tous les responsables des structures spécialisées ; jeunes ; femmes etc. tous les membres des organes et instances des deux partis qu’il existe désormais entre le PDCI-RDA et le FPI, un accord cadre de collaboration », a déclaré Sébastien Dano Djédjé du Fpi, qui avait à ses côtés, Maurice Kakou Guikahué du PDCI et Assoa Adou et Hubert Oulaye tous deux du parti de Laurent Gbagbo.

A l’occasion, les deux partis politiques ont réitéré leur engagement commun, à travers un appel à l’endroit de leurs militants.

« En conséquence et à l’effet de traduire en action commune sur le terrain les engagements pris dans les deux partis politiques le FPI et le PDCI-RDA lancent solennellement le présent appel à leurs militantes et militants de travailler de concert sur toute l’étendue du territoire pour la réconciliation et le retour à la paix », a-t-il dit, avant de terminer : « Le PDCI-RDA et le FPI demandent à toutes leurs militantes et militants d’œuvrer désormais de concert sur le terrain pour la mise en œuvre des mots d’ordre et les activités décidées par le comité national paritaire de collaboration des deux partis. Notamment sur les questions relatives à la paix et à la réconciliation des Ivoiriens ».

Pour rappel, le jeudi 30 juin 2020, le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire et le Front Populaire Ivoirien ont signé un document, dans le cadre d’une collaboration portant sur le « projet de réconciliation des ivoiriens pour une paix durable ».

Brigitte GBAGBO

