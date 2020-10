Présidentielle 2020 : le RHDP suspend sa campagne après le décès de Sidiki Diakité

Le candidat du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), Alassane Ouattara, appelle ses militants et sympathisants à observer une suspension de toutes activités festives relatives à l’animation de la campagne élection présidentielle, en raison du décès du ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, survenu dans l’après-midi du vendredi 23 octobre 2020.

L’information a été livrée le même jour dans la soirée, par le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, au cours d’un point de presse animé au QG de campagne du parti sis aux II Plateaux vallons-Abidjan.

« L’élection du 31 octobre 2020 reste un défi majeur. A cet effet, le candidat appelle l’ensemble des militants et sympathisants à rester mobilisé, afin de répondre aux attentes des Ivoiriens, épousant ainsi les vertus des grands partis politiques qui savent résister à toute épreuve pour faire valoir l’intérêt général. Ainsi donc, le candidat nous invite à maintenir les rencontres de proximité avec les populations dans l’attente d’une reprise des activités festives dont la date vous sera communiqué ultérieurement », a déclaré M. Bictogo.

Tout en présentant les condoléances les plus attristées à la famille biologique du défunt, à ses collaborateurs et à l’ensemble des militants et sympathisants du RHDP, le candidat Alassane Ouattara, “voudrait une fois de plus compter sur la capacité de tous les membres des différents organes de la campagne électorale notamment les directions nationales, centrales, régionales, départementales sous préfectorales, communales et sectorielles, à surmonter cette situation inédite et difficile, trois mois après la douloureuse du regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly”, a conclu M. Bictogo.

(AIP)

