Présidentielle 2020 : Ouattara tend la main à Bédié et Affi

Le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Alassane Ouattara, a appelé dimanche 18 octobre 2020 à Man, son adversaire politique du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Konan Bédié, et celui du Front Populaire ivoirien (FPI) , Affi N’guessan, à ne pas se désister et à prendre part à la présidentielle du 31 octobre . Face aux élus et cadres RHDP du district des montagnes venus l’écouter à Man, pour cette deuxième étape de sa tournée de campagne électorale, il a souligné que Bédié et Affi égrainent des conditions qui les empêchent de prendre part à la présidentielle, mais qu’en réalité ils ont « peur de son bilan qui est inattaquable », a appris AbidjanTV.Net.

Sapel MONE

