Les tensions montent en Côte d’Ivoire suite à l’Élection présidentielle du 31 octobre. Les violences sont de plus en plus enregistrées sur l’entendue du territoire. Le scrutin du 31 octobre a créé une sorte de division entre artistes reggae.

Le torchon brûle en entre Serge Kassy et Alpha Blondy.

L’artiste ivoirien Serge Kassy est très en colère contre son aîné Alpha Blondy qui a accompli samedi son devoir civique dans un bureau de vote.

Le message de Serge Kassy à Alpha Blondy



“Mon aîné Alpha Blondy dit être aller voter pour la paix dans notre pays.

Selon lui quand on est pas d’accord avec une personne ce n’est pas dans la rue qu’on s’exprime mais dans les urnes.

Je voudrais ici poser la question à Alpha Blondy

Veut-il nous dire que nous devons faire fi du viol de la constitution?

cette constitution qui est notre boussole et notre loi fondamentale.

Non Alpha Blondy tu n’es pas dans cette salle de vote pour la paix(…) Tu viens de poser un acte contre la constitution de notre pays la cote d ivoire.

J’ai juste une seule question à te poser

Que veux- tu qu’on retienne de toi au soir de ta vie?

De la vie d’un homme sur terre on ne retient que les actes qu’il aura posé. Des actes qui ont marqué la vie des personnes qu’il laisse sur terre. Depuis son exil ton cadet que je suis a été très peiné et triste de voir cette image de toi.

Je t’ai accompagné pendant au moins 37 ans. Cher aîné j’ai été fier et même très fier de ce que tu étais devenu…

Qu’est-ce que tu veux qu’on retienne de toi?

Mais bon c’est juste un frère à toi peiné de te voir loin de ce peuple qui a fait de toi cette super star interplanétaire que tu es aujourd’hui,” a-t-il affirmé.

Sapel MONE

Comments

comments