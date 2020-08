Présidentielle 2020: une marée humaine attendue au siège de la CEI pour le dépôt de la candidature de Laurent Gbagbo

Le FPI- GOR va procéder demain lundi 31 août 2020, au dépôt des dossiers de candidature à l’élection du 31 octobre prochain, malgré sa radiation de la liste électorale. Dans un communiqué en date du samedi 29 août 2020, EDS a lancé un vibrant appel à la mobilisation en faveur de cette action .

COMMUNIQUÉ DE EDS

Le professeur Georges-Armand OUEGNIN , Président de la plateforme politique “Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté “(EDS) informe les membres fondateurs, les militants des partis, mouvements et associations membres,les partenaires ainsi que le grand public que le dépôt de candidature du Président LAURENT GBAGBO,son référent politique et candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2020 se fera,conformément au calendrier de la CEI ,le lundi 31 Août à partir de 8h30mn au Siège de ladite institution sis à Cocody-2 plateaux. Le Président de EDS invite tous les ivoiriens épris de paix, de justice et de liberté à venir massivement soutenir la candidature du Père de la Démocratie Ivoirienne.

SERCOM EDS

Sapel MONE

