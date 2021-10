Présidentielle 2025/ Candidat du PDCI : Patrice Kanté voit Tidjane Thiam-Jean-Louis Billon

Quel candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) à la présidentielle de 2025 en Côte d’Ivoire ? Patrice Kanté Koffi, délégué général du PDCI-RDA /Saint Étienne / LOIRE /AUVERGNE/France, donne son avis sur Tidjane Thiam et Jean-Louis Billon.

Comme en Football, un seul joueur ne peut pas gagner un match. C’est une équipe qui gagne. A l’image de notre mentors le jeune Bélier qui dit et je cite :《 je suis ce que je suis aujourd’hui grâce à une équipe…》 d’ où vient son slogan : “Réussir ensemble !”

Le Ministre Jean Louis Billon n’est pas un adversaire encore moins un ennemi. C’est ensemble que nous allons gagner cette bataille de 2025 pour le bonheur du peuple ivoirien et particulièrement les militants du PDCI-RDA. Yes we can !! Je vous remercie

Patrice Kante koffi délégué Général du PDCI RDA /Saint Étienne / LOIRE /AUVERGNE/France

