Présidentielle 2025 : “le candidat du Mouvement des Générations Capables se battra pour gagner les élections “(Simone Gbagbo)

La seconde journée des assises de l’assemblée générale extraordinaire du Mouvement des générations capables (MGC) mué en parti politique a vu l’élection de l’ex-première Dame de Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo, présidente dudit parti ce samedi 20 août 2022 à Abidjan-Cocody.

La nouvelle présidente du MGC a affiché sa position sur sa probable candidature à l’élection présidentielle 2025. ” Est-ce que je serai candidate ou pas à l’élection présidentielle 2025, ça va dépendre du parti, c’est le parti qui décide (…) mais une fois que le parti aura décidé qui sera le candidat, et bien ce candidat-là, se battra pour gagner les élections quelque soit les autres candidats qui sont en face. On ne fera d’exception pour qui que ce soit ” a assuré Simone Gbagbo.À travers cette déclaration, ce nouveau parti dans le microcosme politique Ivoirien vient de donner un signal fort à ses probables adversaires politiques à la course présidentielle 2025.

Ce nouveau parti dit vouloir lutter contre les discriminations et défendre certaines valeurs comme la loyauté, l’intégrité et l’incorruptibilité.

Pour cette sortie officielle, la présidente du Mouvement des générations capables (MGC) a dit la disponibilité de son parti à collaborer avec tout le monde. ” Nous sommes ouverts, il y a des organisations et mouvements qui nous ont rejoints et si d’autres veulent nous rejoindre, nous les accueillerons avec joie” a-t-elle soutenu. Même si, Simone Gbagbo fait savoir qu’aucun parti politique ne les a encore rejoint, elle dit sa disponibilité à accueillir tout parti, surtout ceux qui partagent les mêmes valeurs que le MGC.

Notons que cette assemblée générale extraordinaire a été marquée par l’adoption des textes du nouveau parti et l’élection des responsables des différentes structures du MGC.

Cyprien K.

