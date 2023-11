Présidentielle 2025 : Une organisation propose la digitalisation de l’ensemble du processus

L’élection présidentielle de 2025, c’est maintenant qu’elle se prépare à l’effet d’éviter tout débordement. L’Ong « Tolerance in the world » l’a si bien compris.

A l’occasion d’une conférence animée ce samedi 18 novembre 2023, à Cocody (Abidjan), Vianney Koffi, président-fondateur de cette organisation, a appelé à la digitalisation de l’ensemble du processus électoral en Côte d’Ivoire.

Cette organisation, constituée d’ingénieurs informaticiens, au dire de son porte-parole, Kouamé Florent, dit disposer d’outils pour la digitalisation du processus, en commençant par le vote jusqu’aux résultats en passant par l’observation.

Cette idée est née des différentes observations et expériences en matière d’élections en Côte d’Ivoire depuis 2010. Il s’agit pour les membres de solutionner ces problèmes qui peuvent favoriser des conflits par l’automatisation des résultats ou des tendances avant même la proclamation des résultats définitifs.

« Ce sont des choses faisables », affirme le président, ajoutant que l’objectif est de « minimiser les failles » dans le processus électoral.

Les membres de l’Ong espèrent arriver à leurs fins par la formation, l’éducation à l’usage du numérique, à la sensibilisation et surtout l’intégration de ce mécanisme par les autorités gouvernementales.

Le président de cette organisation à but non lucratif en a profité pour faire le bilan des activités déjà menées. Le porte-parole a énuméré les activités de sensibilisation et d’observation, des actions de formation, des rencontres d’échange avec les différents acteurs politiques.