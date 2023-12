Présidentielle au Sénégal: 70 dossiers de candidatures enrégistrés

Au Sénégal, 70 candidats ont déposé leurs dossiers devant le Conseil constitutionnel à l’expiration du délai de dépôt des candidatures.

La course à la succession de Macky Sall est lancée. Au soir du mardi 26 décembre, 70 dossiers de candidatures ont été enregistrés devant le Conseil constitutionnel. Le Premier ministre Amadou Ba, candidat du parti au pouvoir et de la coalition présidentielle figure parmi dans cette pré-liste ainsi que les poids lourds de l’opposition, Ousmane Sonko, Kalifa Sall, Idrissa Seck et Karim Wade.

Le Conseil constitutionnel va publier la liste des candidats retenus le 20 janvier prochain 2024. Selon la procédure, le tirage au sort pour déterminer l’ordre de vérification des dossiers de parrainage par les équipes du conseil est prévu pour le jeudi 28 décembre. C’est seulement après cette étape que chaque candidature sera déclarée recevable ou non.

Cette élection a un grand enjeu au Sénégal où le président sortant, Macky Sall ne participera pas. Cette élection présidentielle est fixée au 24 février 2024. Les regards sont tournés vers l’opposant Ousmane Sonko dont le dossier de candidature pourrait être invalidé en raison de ses ennuis judiciaires qui ont conduit à sa radiation des listes électorales.