Présidentielle de 2020 / Guillaume Soro à Koné Mamadou: “Il a perdu ma confiance mais je lui garde mon amitié car j’ai déjà pardonné”

L’ex chef rebelle, ex Premier ministre et ex- PAN, actuel président de parti politique Génération et Peuple Solidaire ( GPS) a réagi suite au réjet de sa candidature par le conseil constitutionnel le lundi 14 septembre 2020. Ce mardi, le président Guillaume Soro, aprés sa prompte réaction d’hier se prononce à nouveau sur les réseaux- socio. Pour le candidat investi pour les éléctions présidentielles du 31 octobre 2020, M. Koné Mamadou, président de la Comission Electorale Indépendante ( CEI) vient de commettre la plus grande erreur qu’il pouvait bien éviter. Il manifeste cependant son amour pour ce dernier et informe lui avoir déjà pardonné et appel à une forte mobilisation pour la reconquête du pouvoir. Ci-dessous la déclaration de Guillau Kogbafori Soro de cette matinée du mardi 16 septembre 2020.

“Le Conseil Constitutionnel de Koné Mamadou a commis le plus grand crime, le véritable coup d’état civil depuis l’indépendance en 1960. Je suis triste pour lui car en le proposant à l’époque au poste de Ministre de la justice en 2007 en ma qualité de Premier Ministre, j’avais de lui l’image d’un magistrat intègre et brillant. La preuve est faite que cela n’a pas suffit. Il aurait fallu une dose de courage. Hélas très peu en sont capable. Le voilà gros jean comme devant à la fin sa carrière. L’histoire se chargera de juger.

Il a perdu ma confiance mais je lui garde mon amitié car j’ai déjà pardonné. À sa famille je dis merci. Il ne me reste qu’à poursuivre le combat pour l’État de droit et la démocratie.

Non M. Koné Mamadou mon ex-collaborateur et Président du Conseil Constitutionnel ne devait pas faire ça. Non pas ça. Quel leg pour les generations futures ? Nous étions plus solides que ça.

Je combattrai la dictature et la tyrannie. J’animerai une conférence de presse le 17 septembre pour décliner les étapes du combat contre les présidences à vie en Afrique.

Je persiste à dire que Alassane Ouattara ne sera pas le prochain Président de la Côte d’Ivoire en dépit la forfaiture du Conseil Constitutionnel”, a-t-il déclaré.

Sapel MONE

