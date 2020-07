Présidentielle de 2020 : la candidature de Laurent Gbagbo fortement réclamée à Sikensi

La candidature de Laurent Gbagbo est fortement réclamée à Sikensi à 3 mois des élections présidentielles en Côte d’Ivoire.

En effet, hier dimanche 19 juillet 2020, la fédération FPI de Sikensi a organisé gigantesques Assemblée générale à l’issue de laquelle elle a porté à la connaissance du groupe Abidjan TV.Net, les grandes décisions qui ont été prises.

À la suite de son Assemblée Générale extraordinaire, la fédération FPI déclare ce qui suit:

1- Pour le Congrès à venir du parti et pour demeurer cohérent avec la ligue et la vision qui fondent notre engagement au FPI, notre choix se porte sur le Camarade Laurent GBAGBO en tant que président du parti et notre candidat pour la prochaine élection présidentielle dans notre pays.

2- Pour la réconciliation, la paix et des élections justes, apaisées et transparentes nous exhortons le chef de l’Etat, monsieur Allassane Ouattra à écouter la voix de sagesse et les nombreux signes divins qui s’abattent sur notre pays.Il lui appartient au soir de son règne de poser des actes à même de redorer l’image de la Cote d’Ivoire.

“L’occasion est belle de faire rentrer les blanchis de la Haye, le président Laurent GBAGBO et le ministre Blé GOUDE.

Il doit en outre faciliter le retour de tous les exilés et également libérer tous les prisonniers militaires et civils du fait de la crise post électorale.

Nous ne croyons pas à la fatalité de la confrontation .Il est temps que les filles et fils de la Cote d’Ivoire se retrouvent à son chevet et travaillent de concert pour un rétablissement bienheureux de notre chère patrie” a déclaré N’GUESSAN N’DRÉ HUBERT, le Secrétaire Général.







Sapel MONE

