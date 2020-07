Présidentielle de 2020 : l’armée ivoirienne se mobilise pour des élections apaisées

Dans le cadre élections Présidentielles, l’armée ivoirien renforce sa capacité à faire face à toute éventualité et veiller au bon déroulement du scrutin du 31 octobre 2020. Général de corps d’armée, Vagondo Diomandé annonce mercredi 8 juillet, une formation intensive des ses hommes.

« Des formations en gestion démocratique des foules et en matière de sécurisation des élections seront faites à travers le projet ” La paix par moi “, prôné par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, l’Union européenne et la fondation KONRAD ADENAUER STIFTUNG.

675 policiers et gendarmes, la société civile locale et des leaders communautaires dans 27 localités seront formés. Ce pour créer les conditions de rapprochement entre la population et les forces de l’ordre. Ce sera aussi l’occasion de solidifier la collaboration avec la société civile » a déclaré le Général de corps d’armée, Vagondo Diomandé

Sapel MONE

