Présidentielle de 2020 : “Pour battre Bédié seule Alassane Ouattara a cette possibilité pour le faire”(Bictogo)

Après le décès brusque de son désormais ex candidat Amadou Gon Coulibaly le RHDP traverse un moment pénible de sa petite histoire. Et depuis lors le parti au pouvoir est dans un désarroi total. Alors que le dépôt des candidatures pour le parrainage a débuté, qui sera donc le prochain candidat du parti ? Sur la question Adama Bictogo s’est prononcé sur la chaine internationale Rfi ce lundi. Pour le président exécutif du parti, il n’est plus question de calcul après le décès de Amadou Gon Coulibaly, la seule issue pour son parti à espérer competir aux élections reste le retour dans le jeu politique du président Alassane Ouattara. « L’équation pour nous à la vérité pas parce qu’elle soit difficile à résoudre d’autant plus que dans l’esprit de nos militants dès que le drame est arrivé toute suite la majorité des militants s’est retourné vers le président Alassane Ouattara. Il est la solution aujourd’hui, il est notre solution », a t-il fait savoir. La question de savoir si les autres cadres comme Patrick Achi, Hamed Bakayoko ne sont pas capables de défendre les couleurs du parti. Adama Bictogo a été claire « A trois mois des élections plus besoin de calcul. J’ai du respect pour Patrick Achi, Hamed Bakayoko mais pour l’heure, ils n’apparaissent pas pour cet enjeu du 31 octobre 2020 comme le choix de la majorité de la base militante de Rhdp. Pour battre Bédié seule Alassane Ouattara a cette possibilité pour le faire », a indiqué le député d’Agboville.

