Présidentielle : en Outre-mer, un vote à contre-courant de l’Hexagone

Dimanche 24 avril, les Français ont réélu Emmanuel Macron comme président. Mais dans les Outre-mer, les électeurs lui ont largement préféré la candidate d’extrême-droite, Marine Le Pen. Une première dans ces territoires : comment expliquer ce choix

En Martinique, les prix ne cessent de grimper : le coût de la vie a augmenté de 2,6 % en un an. Cette hausse est largement ressentie par les consommateurs.

Chacun peut désormais faire déterminer le taux de chlordécone dans son sang en Guadeloupe, un test est remboursé par la sécurité sociale. Ce pesticide, qui a pollué les sols des Antilles, a contaminé 95 % des Guadeloupéens, selon Santé publique France.

En Guadeloupe, toujours, plus d’une centaine de soignants n’exercent plus depuis six mois après avoir été suspendus pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19. Où en sont aujourd’hui ces professionnels de santé ?

Bernard Pons, ancien ministre des Dom-Tom, est décédé cette semaine à l’âge de 95 ans. Ce proche de Jacques Chirac fut à l’origine de la première loi de défiscalisation Outre-mer. Mais son nom reste aussi associé en Nouvelle-Calédonie au drame d’Ouvéa, qui fit 21 morts, dont une majorité d’indépendantistes, en 1988.

Cap sur l’océan Indien, où une idée a été expérimentée à La Réunion : des filets antipollution y sont installés sur des sorties d’eaux pluviales pour capturer les déchets avant qu’ils n’atteignent la mer.

Enfin, direction l’Antarctique pour les îles Crozet, des terres françaises classées au patrimoine mondial de l’Unesco. L’archipel ne compte aucun habitant permanent, mais scientifiques et militaires y sont régulièrement missionnés

