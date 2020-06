Présidentielles 2020 : voici la condition à respecter pour être choisi par les ivoiriens

07- 06-2020 (AbidjanTV.Net ) La Présidentielle ivoirienne d’octobre prochain fait couler de l’encre et de la salive en Côte d’Ivoire. Touré Alpha Yay RHDP, attire l’attention par ses sorties hautement Politiques.



Le samedi 06 juin 2020 dernier , l’honorable Touré Alpha Yaya, député-maire de Gbon, était au Black Market, à Adjamé. Face aux Blackistes venus nombreux l’écouter. Le député n’a pas failli à sa réputation. C’est ainsi que dans un langage accessible, avec son franc-parler habituel, il leur a fait savoir qu’ils détenaient les clés de leur réussite qui passe d’abord par leur organisation. Ensuite, il leur a demandé de cultiver l’honnêteté et la droiture. Puis, intervenant sur la question de la prochaine Présidentielle, il a déclaré que les jeunes doivent soutenir un candidat qui va se soucier de leur avenir. “On n’a pas besoin d’un candidat qui va nous parler de son passé, mais d’un candidat qui va parler de notre avenir”, a-t-il lancé. Avant d’indiquer que la santé du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ne peut pas être un sujet de débat. “Le débat, c’est le bilan du président Alassane Ouattara, le débat, c’est le développement de notre pays, le débat, c’est notre avenir”, a-t-il tranché.

Il a enfin répondu aux différentes préoccupations de l’assistance en mettant l’accent, une fois de plus, sur la nécessité de s’organiser pour être pris au sérieux et en compte par les autorités.

Sapel MONE

