Présumé tentative de coup d’Etat de Soro : “c’est la tentative de coup d’Etat la plus longue depuis que le monde est monde” ( Andre Silver)

Suite à la conférence de presse qu’animé le Procureur de la République Monsieur ADOU RICHARD, Andre Silver Konan journaliste a fait des critiques sur les Propos de ce dernier.

Dans sa première déclaration, le 23 décembre, le procureur Adou (je précise qu’il traite ce dossier avec beaucoup de responsabilité) avait déclaré ceci : “Les éléments en possession du service de renseignement dont un enregistrement sonore établissant clairement que le projet devrait être mis en œuvre incessamment, le procureur de la République a ordonné l’interpellation et l’arrestation des mis en cause”.

Quand on écoute bien l’audio, on se rend compte tout de suite que cela remonte au temps des 8400. Ce qu’Affoussy confirme, en déclarant que Soro voulait lui aussi tirer les vers du nez de son interlocuteur. Je ne rentre, pour l’heure, pas dans le débat de fond. Un seul commentaire : c’est la tentative de coup d’Etat la plus longue depuis que le monde est monde.

