Présumée plainte d’Eunice Zunon contre Ténor: voici ce qui s’est réellement passé

L’humoriste Eunice Zunon n’a pas porté plainte contre son ex compagnon Ténor à la suite de leur bagarre. C’est l’une des mises au point faites par la comédienne lors de sa sortie médiatique du dimanche 04 septembre 2022 dans un live sur sa page Facebook.

Contrairement à l’information distillée sur les réseaux sociaux, il n’y a aucune plainte d’Eunice Zunon contre Ténor pour violence conjugale. La comédienne a fait des clarifications sur la supposée plainte.

« Ce jour là, quand j’ai eu un peu de répit, je suis sortie de la chambre, je me suis rendue à la réception de l’établissement. j’ai signifié la violence qui venait d’avoir lieu. Quand tu signales une agression ou un acte de violence, automatiquement, eux ils appellent la police. Je ne me suis pas opposée. Et quand la police est arrivée, j’ai dit : je veux porter plainte, ce n’était que ça que j’avais à la bouche », a expliqué Eunice Zunon.

Selon l’humoriste, sur le coup, elle était, dit-elle « choquée, j’étais énervée ». « Comme j’ai dit : je me suis sentie salir, trahir, abusée, utilisée, tout ce que vous voulez« , a-t-elle dénoncé. A l’en croire elle s’est rendue en France pour une bonne raison.

« Parce que, à la base, quand j’ai décidé de partir en France, c’était pour apporter mon soutien à quelqu’un que je considérais comme mon homme. Je n’avais aucun spectacle, je n’avais aucune activité à faire en France. Et j’ai payé mon billet. Je me suis déplacée, je suis partie, juste parce que monsieur avait besoin de mon soutien et moi aussi, j’avais besoin de lui apporter mon soutien parce que ma vision d’un couple, c’est ce qui t’arrive m’arrive« , a-t-elle indiqué.

Pas de plainte contre Ténor

Eunice Zunon précise que les policiers ont pris sa version des faits ainsi que celle de Ténor. « J’ai donné ma version des faits. Peu de temps après, les policiers sont allés prendre la version des faits de mon ex compagnon« , a-t-elle narré.

Mais invitée à porter plainte, l’humoriste désiste et décide de ne pas pousser loin cette affaire qu’elle traite de scène de ménage. « Quand les policiers sont revenus vers moi, ils m’ont fait comprendre que chacun de nous était lire de porter plainte. Chacun de nous a reçu des coups selon ce que j’ai expliqué et selon ce que l’autre aussi a dit », précise l’humoriste.

« Est-ce que je veux porter plainte? J’ai dit Non, c’était pas nécessaire, c’est plus la peine, je vais rentrer chez moi« , a-t-elle révélé. D’après Eunice Zunon, malgré toute la violence qu’il y a eu à son égard, elle ne l’a jamais évoqué bien qu’elle soit très active sur ses réseaux sociaux. « Jamais, je dis bien jamais, je ne suis venue signifier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. J’ai continué ma vie, comme si de rien n’était« , fait t-elle remarquer.

