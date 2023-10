Prétendus pots de vin : Les précisions de l’Église protestante baptiste œuvres et missions

Cité sur une liste supposée de pasteurs qui auraient reçu de fortes sommes d’argent de la part des tenants du pouvoir ivoirien, à l’effet de leur assurer le soutien de l’Église évangélique.

Le révérend Yayé Dion Robert, président fondateur de l’Église protestante baptiste œuvres et mission internationale (Ebpomi), est monté au créneau pour dénoncer des accusations sans fondement, et déshonorants.

Lors d’une conférence de presse organisée, le 6 octobre, au siège de l’église à Yopougon, l’homme de Dieu a regretté cette campagne de diffamation activée depuis quelques semaines sur la toile par les cyber-activistes Maïmouna Camara, dit la Guêpe, et Souley De Paris.

Il a, en outre, attiré l’attention sur les risques que font peser de telles sorties sur la cohésion des différents courants religieux en Côte d’Ivoire.

« Les documents présentés ne sont pas nouveaux. Ils avaient déjà circulé en fin d’année 2020, après l’échec de la désobéissance civile lancée à l’époque par l’opposition », a laissé entendre l’apôtre Désiré Konan, directeur général du centre de communication de l’église.

Selon lui, si le révérend Dion Yayé Robert n’avait pas réagi lors des fausses accusations en 2020, il ne pouvait, pour ce cas présent, rester silencieux.

D’autant qu’a-t-il fait observer, la récente sortie de ces activistes des réseaux sociaux « s’accompagnent de commentaires et de propos tendant à opposer les communautés religieuses entre elles. Et cela est à la fois déplorable et condamnable. C’est un agissement dangereux qui peut porter atteinte à la cohésion nationale chère à l’ensemble du peuple de Côte d’Ivoire ».

Aussi au nom du Consistoire des protestants évangéliques de Côte d’Ivoire, dont il assure la présidence, le révérend Yayé Dion Robert a-t-il interpellé le gouvernement.

« Laisser de tels agissements prospérer jette le discrédit sur l’honorabilité des hommes de Dieu, rendant caduque leur mission de moralisation de la société », a-t-il regretté.

Il a tenu à rappeler que cela fait 48 ans qu’il sert Dieu dans ce pays. Et que ce n’est pas la première fois qu’il est l’objet d’attaques diffamatoires.

Selon lui, l’église baptiste œuvres et mission de Côte d’Ivoire a assis son fonctionnement sur une organisation interne solide et la solidarité de ses membres. « Cette église se bâtit chaque jour grâce à l’apport des membres de sa communauté », a-t-il précisé.