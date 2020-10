Prière pour la paix en Côte d’Ivoire : Hamed BAKAYOKO, a salué la contribution des évêques de l’église protestante

Le Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, a félicité le 28 octobre 2020 à Abidjan, les évêques des églises évangéliques protestantes de Côte d’Ivoire, pour leur grande contribution à l’instauration de la paix en Côte d’Ivoire.

C’était au cours d’une cérémonie de prière organisée par la Commission protestante évangélique, comme constaté par AbidjanTV.Net.

« Je voudrais vous dire merci pour la ferveur avec laquelle vous me recevez, moi votre frère musulman. C’est la preuve de votre grande tolérance, de votre amour pour l’autre. En tant que Premier Ministre et Chef du gouvernement, ma mission est d’assurer la paix, la sécurité et le bonheur de l’ensemble des Ivoiriens. Je ne peux que saluer la contribution exceptionnelle des évêques évangéliques à l’instauration d’un climat de paix dans notre pays », a dit le Premier Ministre.

Le Chef du gouvernement a demandé aux guides religieux de continuer de prier et de faire rayonner l’énergie positive qui assure la paix aux fidèles et sur l’ensemble du pays. Il les a rassurés de son accompagnement dans leur noble mission.

Auparavant, les guides spirituels, l’évêque Général Jean Kinankpeffan Koné et les révérends Germain Ouédraogo et Camille Makosso ont fait des prières d’intercession pour une paix durable en Côte d’Ivoire et pour des élections sans violence. « Depuis nos maisons, nos églises et nos chapelles, nous allons prier pour des élections sans violence… », a dit l’évêque Koné. Le révérend Makosso a abondé dans le même sens. « Nous sommes pour la paix, pour une Côte d’Ivoire indivisible et en sécurité… Et le 31 octobre prochain la Côte d’Ivoire ne sombrera pas ».

Cette cérémonie de prière a vu la participation des 85 fédérations reconnues en Côte d’Ivoire.



SAPEL MONE

