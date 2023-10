Primature : Patrick Achi appelle à l’union autour de Beugré Mambé

L’ancien Premier ministre, Patrick Jérôme Achi, a appelé le 17 octobre 2023 sur son compte X (Twitterà) à l’union de tous autour de son successeur, Robert Beugré Mambé. C’était au cours de la cérémonie de passation des charges entre les deux personnalités à la Primature à Abidjan-Plateau.

Il a posté : « Passation des pouvoirs avec Robert Beugré Mambé. Un nouveau Premier ministre de très grande qualité avec un gouvernement d’actions et de combats pour le Projet de société la Côte d’Ivoire solidaire du Président de la République, Alassane Ouattara ».

Il est à noter que le nouveau Chef du gouvernement reconduit l’essentiel de l’équipe gouvernementale sortante, puisque l’on a seulement trois ministres (Paulin Dahon en charge du Sport, Jean-Luc Assi chargé de l’Environnement et du Développement durable et Kouadio Konan Bertin qui conduisait la Réconciliation et la Cohésion nationale) qui cèdent leurs place, hormis l’ancienne cheffe de la diplomatie, Kandia Camara, désormais aux commande de la Chambre haute du Parlement, le Sénat.