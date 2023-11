Prix Canex pour l’édition en Afrique : Chimamanda Ngozi Adichie primée à l’Iatf 2023 au Caire

Le prix Canex (Creative africa nexus known) pour l’édition en Afrique a été décerné à l’écrivaine et militante féministe nigériane, Chimamanda Ngozi Adichie est une écrivaine et une militante féministe. C’était à l’occasion de la 3e Foire de commerce intra-africain qui se tient du 9 au 15 novembre 2023. L’écrivaine a appelé de tous ses vœux l’Afrique à raconter ses histoires. Et d’exhorter les parents à ne pas faire la distinction entre les livres scolaires et ces livres écrits par des écrivains africains qui racontent leur histoire.

Pour Chimamanda Ngozi Adichie, il faut graver nos imaginaires dans des livres à rendre accessible aux jeunes générations. A l’en croire il faut inciter les jeunes africains s’accrocher au verbatim de la grande histoire de cette Afrique glorieuse. Aussi a-t-elle soutenu que la littérature et surtout l’édition constitue un puissant moyen pour bâtir une Afrique nouvelle gage de stabilité et de respect de tous les droits. Pour illustrer cela, elle citera de grands dirigeants du monde comme Winston Churchill et Abraham Lincoln qui furent de grands lecteurs. « Nous avons surtout besoin davantage d’histoires africaines, car l’idée d’une nation est une question d’histoire et non de géographie », a-t-elle insisté.

Le Prix Canex pour l’édition en Afrique et l’industrie du livre aspirent à célébrer la littérature sur le continent. Et ce, dans le but d’inspirer les jeunes romanciers à partager leurs perspectives sur le continent à travers leurs écrits. « Une nation est une psychologie. Nous avons besoin d’histoires pour nous connaître », martelé la romancière.

La carrière en littérature de Chimamanda Ngozi Adichie va prendre son envol avec la publication, en 2003, de “L’Hibiscus pourpre” (“Purple Hibiscus”).

Cette première œuvre louée par la critique est nominée au Baileys Women’s Prize for Fiction en 2004. Ce roman est proclamé meilleur premier livre du prix littéraire Commonwealth Writers’ Prize en 2005. Son 2ème roman, “L’Autre moitié du soleil” (“Half of a Yellow Sun”, 2006), est couronné par le Orange Prize for Fiction en 2007 et adapté au cinéma en 2013, réalisé par Biyi Bandele.

Son troisième ouvrage, le recueil de nouvelles “Autour de ton cou” (“The Thing Around Your Neck”), paraît en avril 2009.

En 2013, paraît son quatrième ouvrage, un roman intitulé “Americanah”, qui est sélectionné par le New York Times comme l’un des “10 meilleurs livres de 2013”.

“Chère Ijeawele” (“Dear Ijeawele”, 2017), un manuel d’éducation féministe de quinze points est devenu un véritable phénomène. Il est traduit dans près de 20 langues et a obtenu le Grand Prix de l’héroïne Madame Figaro