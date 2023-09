Prix d’excellence 2023 : Agro-map obtient le Prix du meilleur acteur de reboisement

Pour son engagement et ses actions au plan national en faveur de la forêt, de l’environnement et du climat, la structure Agro-map a reçu le Prix national d’excellence du meilleur acteur de reboisement le 5 septembre 2023, au Palais présidentiel au Plateau.

« Je tiens à remercier le Président de la République pour cette haute distinction de la Nation ainsi que nos partenaires, notamment le ministère des Eaux et Forêts et l’ensemble des acteurs engagés pour la préservation du couvert forestier ivoirien. Ce prix est le résultat du travail acharné d’une équipe pluridisciplinaire motivée et engagée aux côtés des producteurs et des communautés rurales pour restaurer la couverture forestière et renforcer leur résilience face aux effets du changement climatique », s’est félicité Patrice Adayé, directeur général d’Agro-map.

L’entreprise est une structure ivoirienne qui a développé une expertise dans le conseil, et la mise en œuvre de projets de restauration et de conservation d’écosystèmes naturels. Ce, à travers des solutions basées sur la nature en Côte d’Ivoire, au Congo et au Ghana.

En Côte d’Ivoire, notons-le, la restauration du couvert forestier est devenue une priorité nationale face à la perte vertigineuse des forêts dont la superficie a chuté de 16 millions d’ha au début des indépendances à moins de trois millions aujourd’hui. L’objectif pour l’Etat, soutenu par ses partenaires, est de passer à 20% de couvert forestier à l’horizon 2030.

Sur le territoire ivoirien, Agro-map a produit et mis à disposition ces dernières années 18 millions de plants forestiers et fruitiers pour soutenir les actions de reboisement et d’agroforesterie.

Elle a aussi reboisé environ 850 ha de forêts dégradées dans le domaine privé de l’Etat, ainsi qu’en milieu rural et créé 150 emplois directs, 300 emplois indirects à travers des projets de reforestation, d’agroforesterie, de préservation, et de conservation des forêts.