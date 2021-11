Procès au tribunal militaire d’Abidjan: deux gendarmes de la brigade de Yopougon toit rouge ont été condamnés chacun à 12 mois de prison ferme

Deux gendarmes de la brigade de Yopougon toit rouge ont été condamnés chacun à 12 mois de ferme.

Les faits se sont déroulés en 2020.

Cette année, M Néant rentre en contact avec M Bakayoko, un opérateur immobilier à qui il fait savoir son désir d’acquérir une parcelle. Ce dernier ne trouve aucun inconvénient. Étant en partenariat avec une structure qui opère un lotissement, il propose une parcelle à Néant à la fin de l’opération. Ce dernier lui verse la somme de 3,200,000 f.

Plus tard, Néant trouvant le délai de livraison du lot assez long demande à Bakayoko de lui restituer son argent. Ne pouvant pas s’exécuter car sûrement n’ayant plus de liquidités, Néant porte une plainte contre lui à la brigade de yopougon plutôt qu’à cocody, commune où se s’est effectuée la transaction financière et également là où se trouve le lot.

Il est interpellé chez lui à cocody et conduit sous escorte (lui-même conduisait son véhicule) à la brigade de toit rouge. Il est immédiatement mis en garde à vue et ses effets(clé de voitures, ceinture et autres) sont confié au Mdl K. Son épouse l’y rejoint le lendemain. M Bakayoko dit à son épouse d’aller récupérer l’enveloppe de 70,000f laissée dans sa voiture la veille. Point d’enveloppe. Ne voulant pas le voir aller en prison, elle accepte sur proposition des gendarmes de vendre son véhicule. Elle trouve un acquéreur et cède le véhicule à 2,800,000. Sous le regard des gendarmes, elle verse ce montant au plaignant qui accepte. Le reste du payement est échelonné dans un engagement écrit.

Au final, les gendarmes réclament 50,000f pour la mise en liberté de son époux. Elle paye “le prix de la liberté” de son mari.

À sa sortie, M Bakayoko juge inadmissible cette manière d’agir surtout de la part des hommes de loi. Il porte plainte au Tribunal Militaire d’Abidjan. Le Commissaire du Gouvernement ordonne une enquête. Déférés devant le parquet militaire, ces deux gendarmes étaient poursuivis pour extorsion de fonds, vol de numéraires et violation de consignes

Ils ont été jugés ce mercredi 10 novembre 2021.

Après 4h de débats (auditions du plaignant, des mis en cause), le Tribunal a rendu son verdict : 12 mois de prison ferme et 50,000f d’amende à chacun.

