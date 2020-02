Procès de Gbagbo le 6 Février: La Haye bientôt prise d’assaut par la plateforme politique EDS

Le président de EDS, le professeur Georges-Armand OUEGNIN a rencontré le lundi 3 fevrier 2020 les responsables de EDS en exil à Paris .Au menu de ses échanges, le traditionnel akwaba au président de EDS et l’organisation pratique des activités qui vont meubler la marche panafricaine organisée par EDS sur la Haye en marge du procès du président Laurent GBAGBO qui est prévu pour les 6 et 7 fevrier 2020.

On pouvait noter à cette rencontre, la présence des vice-presidents KAHE KPLOHOUROU ERIC,ISSA MALICK COULIBALY,BERNARD HOUDIN,du conseiller LOGBO PASCAL,du président du RPCI-AC,CHRISTIAN VABE et du secrétaire général du comité opérationnel M’PONON ETIENNE(venu d’Abidjan avec le président).

Il convient de signaler que cette monbilisation qui concerne la diaspora Africaine en Europe, verra aussi la participation d’un point de vue local de la plateforme soeur de la Coaliton pour la Democratie,la Reconciliation et la Paix (CDRP)dont la locomotive est le PDCI-RDA du président HENRI KONAN BÉDIÉ. On peut donc s’attendre à voir immanquablement les enfants de toutes les regions,confessions religieuses et de tous les âges réunies autour d’un idéal commun: la libération totale du président Laurent GBAGBO et du ministre Charles BLE GOUDE pour la reconciliation vraie et la paix durable en Côte d’Ivoire.

Avec Eds

Comments

comments