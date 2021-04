Procès en France/ Le Woody de MAMA étonné de l’identité des accusés et crie au complot

Le 6 novembre 2004, un camp militaire français officiellement chargé de faire tampon entre rebelle et l’armée ivoirienne a été bombardé , des français y ont perdu la vie selon la France. Des ivoiriens sont morts à la suite dans une manifestation de protestation contre l’armée française , qui a occupé l’hôtel Ivoire, après avoir détruit des avions de l’armée ivoirienne. Le Président Gbagbo Laurent fait sa déposition pour le procès entamé en France depuis le 29 mars 2021. Il parle de manipulation et de complot.

Plus de 16 ans après le bombardement du camp militaire français à Bouaké ( Côte d’Ivoire) , la cour d’assises de Paris a condamné le jeudi 15 avril 2021 à la prison à perpétuité les trois accusés, ivoiriens et bélaurusse, jugés en leur absence pour avoir perpétré ce bombardement, qui avait tué neuf soldats français. Bien qu’introuvables depuis des années, Yury Sushkin, un mercenaire bélaurusse selon les autorités françaises, et Patrice Ouei et Ange Gnanduillet, deux officiers de l’armée de l’air ivoirienne, ont été déclarés coupables d’assassinats et de tentatives d’assassinats. Ceci brille dans les colonnes des médias français dont LEPOINT. Aujourd’hui de façon EXCLUSIVE le média MONDEAFRIQUE livre la déposition de l’ex-Président ivoirien Laurent Gbagbo à l’époque aux affaires.

« On m’annonce que l’ambassadeur américain et l’ambassadeur français veulent me voir. Ils m’annoncent qu’il y a eu 9 morts français et un mort américain. Aussitôt qu’ils ont fini de parler, j’appelle mon ministre de la Défense, je discute avec lui, et C’EST LÀ QUE JE COMPREND QU’IL Y A EU UNE MANIPULATION. Après une telle affaire il faut enquêter immédiatement. Je reconvoque le même soir mon chef d’état major et le Commandant de l’armée de l ‘air et je leur dis qu’ils sont suspendus de leur fonction à cause de ce qu’il vient de se passer à Bouaké>> Laurent GBAGBO

L’ancien chef d’État Ivoirien continue et évoque sa stupéfaction vis à vis de la réaction si vive de l’armée française.:

Le Président Laurent Gbagbo décrit les exactions commises par l’armée française , alors que lui Laurent GBAGBO Président de la République avait entamé une procédure légale pour tirer l’affaire au clair.

<<A Abidjan, les. militaires français envahissent l’aéroport et cassent les hélicoptères avec des haches. Ça c’est le samedi 6. A ces nouvelles, les rues sont envahies, les ivoiriens protestent.

Le dimanche, les soldats français qui sont basés à l’intérieur du pays , arrivent avec des blindés à Abidjan, canons en l’air. On essaie de calmer la situation tant bien que mal. Le samedi, Barnier m’avait appelé pour qu’on fasse un communiqué commun pour calmer la situation. A la fin de la journée, il me semble que tout était sous contrôle.>> Laurent GBAGBO

L’ancien prisonnier de la Cour Pénale Internationale en route pour la Côte d’Ivoire expose la velléité de l’armée française à opérer une opération contre sa personne , laquelle armée a refusé une enquête afin de trouver les vrais coupables.

<<A une heure du matin, il y avait plus de 60 chars français qui encerclaient ma résidence. De nouveau les gens descendent dans la rue en entendant la rumeur que les français sont venus me tuer. Il y a une grande agitation. Le lendemain les chars vont se retirer. Poncet m’explique que les chars se seraient perdus. Il réitère cette explication lors d’un repas le lendemain où se trouvent Mamadou Koulibaly , Président de l’Assemblée nationale, et Doué.

Quand le Ministre de la Défense et le procureur sont allés voir les français pour enquêter, PONCET S’Y EST OPPOSÉ. Nous demandons une enquête et le Général français dit non. Je pensais que les français auraient pu faire l’enquête aussi car il y avait des gendarmes français qui sont OPJ à Abidjan.>> Laurent GBAGBO.

<<Le dimanche soir, le Lidec vient me voir et me dit que les conducteurs biélorusses étaient aux mains de l’armée française , je bondis de joie. On allait enfin avoir des informations. J’apprends 4 à 5 jours après qu’ils ne sont plus là. Je demande aux autorité françaises une copie des PV pour que je sache ce qu’ils ont dit et ce qui s’est passé. Je n’ai jamais vu une ligne.

Les français les auraient eus entre leurs mains et les auraient accompagnés à la frontière du Ghana pour leur faire quitter le pays. Ils traversent le Ghana et se trouvent au Togo. Le ministre de l’intérieur togolais les arrête et il remue ciel et terre, appelle toutes les instances françaises à Paris pour dire qu’il les détient et qu’il les met à disposition des autorités françaises.

Pendant des jours le ministre togolais, alors que le gouvernement togolais n’a jamais montré une quelconque sympathie à notre égard, veut les remettre aux français car les togolais ont compris qu’il y avait eu un complot contre moi.Les français refusent de les prendre. Je me demande quel est le rôle des biélorusses dans le complot ? »

DEPOSITION PRESIDENT GBAGBO PROCES DE BOUAKE (extrait) en présence de la juge Kherys, de MM°. Balan et Altit p.7, 28 avril 2014 d’après le média Mondeafrique.

Ce qui demeure difficulteux dans la saine compréhension de cette affaire est que les concernés sont confondus à la nature depuis des années. Le procès aurait été en leur présence, on aurait été mieux situé compte tenu de leur version. Ils diraient clairement au service de quelle autorité ont -il pu bombarder ce camp français, car du côté de la Côte d’Ivoire on parle de complot. S’agit-il d’une auto-attaque qui en réalité n’a fait aucun mort et qui n’avait pour seul objectif que d’accuser de façon fantaisiste le pouvoir GBAGBO ?

Gala KOLEBI

