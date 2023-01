Projet de mobilité croisée Côte d’Ivoire/France : 15 jeunes volontaires ivoiriens en France

15 jeunes volontaires Ivoiriens séjourneront, à partir du 30 janvier 2023 en France pour une période de six mois, dans le cadre du projet Mobilité croisée Côte d’Ivoire/France.

Le Directeur général de l’Office du Service civique national (OSCN), Touré Mamadou, a annoncé, le jeudi 5 janvier 2023, à Abidjan, que 15 jeunes volontaires Ivoiriens séjourneront, à partir du 30 janvier 2023 en France pour une période de six mois, dans le cadre du projet Mobilité croisée Côte d’Ivoire/France. C’était à l’ouverture d’un Atelier visant à préparer lesdits volontaires à intervenir dans un environnement culturel différent et les outiller sur les valeurs de l’engagement citoyen.

Durant les deux jours que va durer l’Atelier, les Volontaires ivoiriens seront formés sur les motivations, les réflexions, et l’engagement volontaire. Ils seront également sensibilisés sur la dimension culturelle et interculturelle du volontariat et exhortés à adopter les principes civiques et citoyens. Ceci devrait leur permettre entre autres d’assumer pleinement leur rôle “d’ambassadeur de l’engagement citoyen ” et de “promoteur” du patrimoine culturel ivoirien en France.

L’atelier vise également à permettre aux volontaires de connaitre leur droits et devoirs en tant que volontaires engagés en Service Civique, d’appliquer les principes de vie en communauté et dans l’environnement et de se connaitre et de partager leurs expériences tout au long de leur mission.

Le Directeur général de l’OSCN a rappelé l’opportunité pour ces jeunes volontaires choisis parmi plusieurs de bénéficier de cette immersion dans un environnement autre que le leur. Et les a exhortés à être de dignes ambassadeurs de la Côte d’Ivoire.

Le Représentant national de France Volontaires Côte d’Ivoire, Daro N’Diaye, s’est félicité de cette initiative qui vient matérialiser cette collaboration franco-ivoirienne en matière de volontariat. Pour rappel, une délégation de France Volontaires, conduite par son Président, M. Jacques Godfrain, s’est rendue en Côte d’Ivoire en août 2021.

Une Convention de partenariat, s’articulant autour de six axes, a été signée le 10 août 2021 entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service civique et France Volontaires.

Daro N’Diaye a dit sa foi dans le bon déroulement du projet, en espérant voir multiplier par dix le nombre de volontaires ivoiriens d’ici la fin de l’année 2023.

France Volontaires Côte d’Ivoire est chef de file dans la mise en œuvre du projet mobilité croisée Côte d’Ivoire/France qui a pour objectifs de mettre en coopération les politiques publiques des deux pays en faveur de l’engagement des jeunes ; développer des relations de solidarité entre jeunesses ivoirienne et française et offrir à des jeunes un engagement qui permette « d’agir pour un monde en commun ».

