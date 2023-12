Promotion : Abidjan accueille en janvier et février 2024 un dîner et un Forum international des investisseurs

Dans les mois de janvier et de février 2024, Abidjan va accueillir deux événements en rapport avec le développement et la promotion des Etats africains. Il s’agit d’un dîner des chefs d’entreprise et d’un forum international des investisseurs. L’information a été donnée, le lundi 4 décembre 2023, Abidjan-Cocody Angré, 8e tranche, cité Soleil 3 par les principaux initiateurs. Il sera mis en avant les meilleurs managers et dirigeants du continent.

Selon M. Deza, Pdg Acd Corporate Services, cette initiative vise à mettre en avant ces hommes et ces femmes qui par leur abnégation et dévouement pour le travail, contribuent au maintien des pays dans le standard de développement et de prospérité internationaux.

Pour atteindre sa mission, a-t-il souligné, sa structure entend fusionner avec d’autres entreprises internationales dont les principales sont à Dubaï. « Nos séminaires et conférences internationaux en faveur des pays africains à la rencontre des partenaires internationaux se résument en quatre (4) grands objectifs à savoir des objectifs professionnels, de notoriété et d’ouverture d’esprit au monde », a-t-il expliqué. Avant de préciser qu’en ce qui concerne le dîner des chefs d’entreprise, ce sont 100 patrons qui sont attendus au tour d’un dîner, le samedi 6 janvier 2024, de 20h00 à 23h00, à l’Hôtel Novotel, Abidjan-Plateau. Au menu, partage d’expérience, synergie de projets et connexion.

Concernant le Forum international des investisseurs, MM. Krah, Chef projets et M. Zouzoua, Responsable des opérations ont annoncé qu’il se tiendra du 6 au 10 février 2024, au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan. L’objectif est de faire participer une centaine de personnalités issues des Pme, de grandes entreprises et de Start-up. Ce Forum va s’articuler autour de panels, de partage d’expériences et de financement de projets.