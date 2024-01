Promotion de la santé/Can 2023 : Abidjan accueille une campagne dédiée aux femmes

L’Ong internationale Santé en entreprise (See), en collaboration avec ses partenaires, veut prendre une part active dans l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2023, (Can 2023).

Pour ce faire, elle a procédé au cours d’une conférence de presse, le lundi 8 janvier à Cocody, au lancement d’une campagne digitale internationale dédiée à la promotion de la santé par l’activité physique.

Cette campagne qui a pour thème « Ensemble, bougeons pour la santé des femmes », va se tenir selon le directeur général de See, Erick Maville, du 13 janvier au 11 février 2024, à Abidjan. Il s’agit, en effet, de promouvoir la marche au quotidien, tout en renforçant la prise de conscience sur les inégalités de genre en santé qui sont persistantes partout dans le monde. Pour lui, elles constituent un fait encore méconnu.

En effet, peu écoutées, moins bien informées, souvent moins bien diagnostiquées que les hommes, et surtout moins vite soignées, les femmes sont encore victimes des représentations et de discriminations de genre très ancrées dans la société.

A l’en croire, ladite campagne aura plusieurs volets. A savoir un tableau 100% connecté, mettant en avant seize ambassadeurs et ambassadrices, des personnalités ivoiriennes, africaines et de la diaspora ayant un engagement reconnu dans les domaines de la promotion de la santé et du sport.

Un tableau qui sera remis au Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé. « Le manque d’activité physique et la sédentarité sont parmi les premiers facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et de cancers en Côte d’Ivoire et partout dans le monde. Et les personnes les plus vulnérables sont les enfants et les femmes. En inscrivant cette campagne dans la démarche Rse, notre ambition est de créer la plus grande communauté d’acteurs connectés pour la promotion de l’activité physique en Côte d’Ivoire et en Afrique. Bouger la santé des femmes qui prennent soin des autres au quotidien, c’est contribuer à améliorer la santé du plus grand nombre », a-t-il justifié le choix du thème en rapport avec les femmes.

Il a, par ailleurs, rappelé que les hommes sont également concernés par cette activité de portée internationale.