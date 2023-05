Promotion de l’immobilier : Une entreprise ivoirienne remporte le super prix or de l’émergence

L’entreprise a reçu ce prix pour ses engagements et ses efforts pour l’amélioration de la qualité de ses services et son leadership dans le domaine de l’immobilier en termes de loyauté et de fidélité vis-à-vis de ses partenaires et sa contribution au développement pour le bien être de la population du monde en général et en particulier celle de la Côte d’Ivoire.

Le prix a été décerné à la cérémonie de la 17e édition de remise de distinction d’Afrique Vérité pour la promotion de la bonne gouvernance à l’hôtel Ivotel d’Abidjan-Plateau, le vendredi 28 avril 2023. Afrique Vérité pour la promotion de la bonne gouvernance est une initiative de M. Lath Akpa Fornier.

M. Amonfon Maurice Kacou, directeur général de Gea holding a expliqué que la particularité de sa structure est d’abord le sérieux, le travail bien fait et surtout ses engagements vis-à-vis de ses partenaires et les clients qui constituent le point focal.

« Ce milieu est un milieu touché par plusieurs situations, Gea a décidé de travailler de façon concrète et honnête. Vous n’allez jamais entendu parler de terrain vendu à plusieurs personnes. A Gea, tout le monde est identifié et les choses sont faites de façon transparente et sérieuse », a expliqué Amonfon Maurice Kacou directeur général de Gea holding.

Selon lui, Ce prix l’amène à réfléchir davantage pour révéler les défis afin d’atteindre les objectifs fixés. « Nous avons le devoir d’aller au-delà de nos limites et nous allons arriver au-delà de nos limites. Et valoriser le milieu de l’aménagement et de l’immobilier en Côte d’Ivoire, respecter les règles établies par l’Etat et surtout les objectifs assignés par le Président de la République Alassane Ouattara pour dire que chacun est appelé à honorer nos autorités à travers son engagement et son travail bien fait », a-t-il justifié.

Poursuivant, le lauréat a indiqué que son entreprise a été l’objet d’étude rigoureuse par des experts après plusieurs visites avec l’équipe qui était venue pour le sondage et enquête pour découvrir la valeur de Gea Holding. Au point où les résultats ont été validés à 100%.

Mais avant, Amonfon Maurice Kacou a tenu a exprimé ses remerciements à la structure organisatrice ainsi qu’aux partenaires pour la confiance placée en sa structure.

Il faut signaler que Gea Holding existe depuis 2005 en Côte d’Ivoire. C’est une entreprise qui exerce dans l’immobilier, l’aménagement foncier et lotissement et autres prestations. Sa mission est le travail bien accompli.