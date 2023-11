Promotion des produits artisanaux : Le gouvernement appelle les Ivoiriens à consommer local

Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce et de l’Industrie, représentant le Premier ministre Robert Beugré Mambé, a fortement exhorté les Ivoiriens à consommer local afin de créer des emplois, des valeurs ajoutées, d’avoir une économie forte et de valoriser le savoir-faire des artisans nationaux.

Le représentant du gouvernement a tenu ces propos, hier, à l’ouverture du Marché ivoirien de l’artisanat (Miva), au Parc des expositions d’Abidjan qui prendra fin le 11 novembre.

« Avec le consommer local, la Côte d’Ivoire pourrait être en phase avec la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, à savoir être un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure avec un artisanat moderne et des Ivoiriens qui consomment les produits issus de ce secteur d’activité », est convaincu le ministre, qui avait à ses côtés ses collègues de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck ; de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amedé Koffi Kouakou et de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana.

Par ailleurs, il a souligné que le Miva est l’occasion de découvrir le savoir-faire et le savoir-être des artisans à mettre en valeur les produits locaux. À savoir la confection des tableaux, des objets de décoration, des bijoux, de la maroquinerie et des chaussures ainsi que des vêtements.

« Cette édition est une belle vitrine pour promouvoir les produits artisanaux « made in Côte d’Ivoire », renforcer les liens économiques et diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et d’autres pays et la valorisation du métier de l’artisanat », espère Souleymane Diarrassouba.

Concernant le thème de la rencontre : « L’Artisanat, moyen d’inclusion sociale et de développement durable », le ministre a fait savoir qu’il traduit l’impact positif du secteur sur l’économie des pays.

En effet, en Côte d’Ivoire, il représente plus de 40 % du tissu économique pour une contribution de 12 % au Produit intérieur brut (Pib). Toutefois, a-t-il déploré, ce secteur est frappé par une insuffisance d’actions de promotion et de valorisation des produits de l’artisanat, accentuée par un défaut de distribution et de commercialisation et surtout par un manque d’intérêt des nationaux pour les produits « made in Côte d’Ivoire ».

D’où son invite aux acteurs de l’écosystème de l’artisanat, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu’à l’ensemble des populations à s’approprier cette plateforme qui valorise les talents des artisans et promeut la vente de leurs produits.

Le patron du Commerce et de l’Industrie a également encouragé les jeunes à s’intéresser aux métiers de l’artisanat afin de se familiariser tôt avec l’entrepreneuriat.

Lidia Mikolo, ministre des Petites et moyennes entreprises et de l’Artisanat de la République du Congo, a exprimé la gratitude au gouvernement ivoirien pour le choix porté sur son pays comme invité d’honneur. Elle a fait savoir que le Congo et la Côte d’Ivoire ont des relations d’amitié et de collaboration fortes qui sont consolidées au fil des années de coopération multisectorielle en perpétuelle expansion.

Bien avant, Bamba Kassoum, président de la Chambre nationale des métiers de Côte d’Ivoire, a, quant à lui, invité les artisans à sortir de l’informel et à se faire immatriculer à la Chambre nationale de Côte d’Ivoire afin de bénéficier des projets de formation mis en place par les partenaires et d’avoir le statut de l’artisan.

Le commissaire du Miva, Dr Silvère Yao Konan a, pour sa part, donné les grandes articulations de l’événement. Le Miva, a-t-il affirmé, sera meublé d’expositions-ventes, de panels de discussions, des ateliers de formation, des panels, des animations culturelles et artistiques, des espaces de jeux pour enfants et des distinctions.