Protection sociale : le ministre Adama Kamara s’assure du bon fonctionnement du centre d’enrôlement et de production “in situ” des cartes CMU de Daloa

Daloa – Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a visité, ce jeudi 20 juillet 2023, le centre d’enrôlement et de production ‘’in situ’’ des cartes CMU de Daloa. Accompagné de son collègue de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, le ministre Adama Kamara s’est assuré du bon fonctionnement dudit centre. Cette visite s’est tenue dans le cadre de la 5ème étape de la Ronde du social dans la région du Haut-Sassandra.

A cette occasion, les membres du gouvernement ont eu un échange direct avec les chefs traditionnels, religieux et de communauté sur la Couverture maladie universelle. Le ministre de la Protection sociale a apporté des éclaircissements à leurs préoccupations, qui tournaient autour des maladies prises en charge par la CMU, la non prise en charge de la carte dans des établissements de santé publics de la région et les cotisations mensuelles.

Il a également été mentionné la lenteur dans la délivrance des cartes CMU. A cette question, le ministre s’est voulu rassurant : ‘’Chers parents, je vous invite à vous faire enrôler. L’enrôlement à la CMU avait connu quelques difficultés, mais avec le nouveau système mis en place, l’enrôlement ne dure que quelques minutes. Aujourd’hui, quand vous vous enrôlez, vous recevez vos cartes sur place’’, a-t-il expliqué. “Ce système sera déployé progressivement dans toutes les localités du pays. Faites-nous confiance”, a-t-il ajouté.

Le ministre Mamadou Touré, cadre de la région du Haut-Sassandra, a annoncé une année de cotisation en faveur des différents chefs, ainsi que des premiers responsables des femmes et de jeunesse qui se seront fait enrôler. Il a demandé aux chefs traditionnels, religieux et de communauté d’être les ambassadeurs du gouvernement auprès des populations afin que le processus d’enrôlement aux produits de protection sociale soit effectif dans la région.

Faisant le point des cartes produites au cours de cette journée, Karidja Koné épouse Bamba, directrice de l’Affiliation, a annoncé au ministre chargé de la Protection sociale, que ce sont plus de 300 cartes qui ont été produites. ‘’Le nombre était d’environ 250, la journée d’hier mercredi’’, a-t-elle indiqué.

Notons que le nouveau mécanisme d’enrôlement et de production ‘’in situ’’ des cartes CMU a été lancé, le 9 février dernier à l’étape de la 4ème édition de la Ronde du social à Gagnoa, dans la région du Gôh.