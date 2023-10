Putsch au Niger: Joe Biden annonce l’expulsion du pays de l’accord commercial AGOA

Le Niger, le Gabon, l’Ouganda et la République centrafricaine seront exclus, dès le 1er janvier 2024, du programme de préférences commerciales de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA). C’est l’annonce faite par le président américain Joe Biden ce lundi 30 octobre.

L’accès au marché américain sans droits de douane pour les exportateurs de ces quatre pays seront fermé, ainsi, à compter du 1er janvier 2024. Le président américain Joe Biden a annoncé son intention de mettre fin à la participation du Gabon, du Niger, de l’Ouganda et de la République centrafricaine au programme commercial de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA). Cette décision fait suite à ce qu’il a qualifié de « graves violations » des droits de l’homme internationalement reconnus par la République centrafricaine et l’Ouganda.

« Malgré un engagement intensif entre les États-Unis et la République centrafricaine, le Gabon, le Niger et l’Ouganda, ces pays n’ont pas réussi à répondre aux préoccupations des États-Unis concernant leur non-respect des critères d’éligibilité de l’AGOA », a déclaré Biden dans une lettre au président. de la Chambre des représentants des États-Unis. Biden a déclaré qu’il avait l’intention de mettre fin à la désignation de ces pays comme pays bénéficiaires d’Afrique subsaharienne au titre de l’AGOA, à compter du 1er janvier 2024.

Joe Biden a déclaré qu’il continuerait d’évaluer s’ils satisfont aux critères d’éligibilité du programme. Avec ces sanctions, ces pays se voient privés des exonérations américaines de frais de douane sur les exportations, qui leur étaient accordées par les États-Unis.