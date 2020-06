Quand François Kency recadre Tiken Jah sur la candidature de Bédié

François Kency, pro-Gbagbo, a réagi le samedi 27 juin 2020, à la dernière sortie de Tiken Jahsur à la candidature de Bédié.

Je reviens encore vers toi, pour te dire que l’état actuel de la Côte d’Ivoire ne demande pas un jeune ou un vieux à la tête du pays, mais plutôt quelqu’un qui pourra rassembler les Ivoiriens. Il y a des priorités en toutes choses, et il y a urgence pour la réconciliation dans notre pays.

Tu te focalises sur la vieillesse, ou sur les représentants des partis politiques qui étaient présents aux élections de 2010? Et si c’est par rapport à la crise de 2010-2011 et ses milliers de morts, ce que nous déplorons tous, cherchons qui pourra apaiser, penser les blessures, et ressouder le tissu social. As tu une idée quand tu parles de candidats nouvelle génération?

Parceque pour aller dans ton sens, aucun de la nouvelle génération dont tu parles ne doit être issu du PDCI, FPI, RDR, LIDER, FORCES Nouvelles, UDPCI, RHDP, UNG, COJEP, UDPCI, peut-être même, pas de la société civil, puisque nous somme tous comptables quelque part de ce qui c’est passé dans notre pays d’une certaine manière. Avons- nous tous fait ce qu’il fallait pour éviter cela ?

C’est cette question qui devra nous guider vers un travail de pardon en chacun de nous. Est-ce que tu veux dire que tous les hommes et femmes qui d’une manière ou d’une autre ont collaborés avec ces groupes ou partis politiques ne devraient plus se présenter aux élections en Côte d’Ivoire ?

Donc on fait comment? Si je te suis: Amadou Gon, Thiam, Hamed Bakayo, Yasmina Ouegnin, Soro, Mamadou Coulibaly, pour ne citer que ceux là ( la liste de potentiels candidats « nouvelle génération » étant longue), devraient êtres tous Out?? Tu vois l’étendue de ta liste ?

Le problème pour moi n’est pas une question de génération pour ces prochaines élections, mais plutôt qui pourra rassembler, faire rires à nouveau tous les Ivoiriens.

Nb: les Ivoiriens, au regard de ce qu’ils vivent et on vécus, savent qui est bon pour eux.

Bien à toi, cher frère.

