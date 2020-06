Quand Siandou Fofana s’attaque à la candidature de Bédié « C’est un non-événement, ce PDCI actuel n’est pas celui d’Houphouët »

Siandou Fofana depuis l’Indénié-Djuablin s’est prononcé le samedi 20 juin 2020, sur la candidature d’Henri Konan Bédié à la présidentielle ivoirienne.

Ainsi, lors d’un meeting avec les chefs de communautés, d’associations féminines et de jeunesse, le samedi 20 juin, à la Maison du Rhdp d’Agnibilékrou, entouré des cadres du grand parti du Président Alassane Ouattara venus d’Abengourou, la capitale de région et des différents départements, l’émissaire du Rhdp a indiqué que « la candidature annoncée d’Henri Konan Bédié est un non-évènement ». Et d’arguer que cette décision est un secret de polichinelle depuis plus d’une année et qui est l’une des raisons pour lesquelles les cadres les plus influents du Pdci-Rda ont viré au Rhdp. Notamment lui-même, Siandou Fofana, ainsi que le Ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, président de la Région de l’Indénié-Djuablin, Pascal Abinan Kouakou dont il est, à la faveur de cette tournée, un mandant. Mettant à l’index, la velléité de l’ancien Chef de l’Etat de briguer un autre mandat, à près de 90 ans. Refusant donc de céder la place à une nouvelle génération et qui fut l’une des pommes de discorde entre Bédié et nombre de cadres sortis du Pdci.

Pis, le cadre du Rhdp, en rupture de banc avec son ancien mentor, indique que « ce Pdci-Rda actuel n’est pas celui d’Houphouët-Boigny, son bâtisseur, dans l’esprit et les actes posés ». Et que son tort à lui est d’avoir eu raison trop tôt. Dans ce droit fil, et au regard des actes que pose Alassane Ouattara sur les traces d’Houphouët-Boigny, Siandou Fofana indique que l’Indénié-Djuablin vit déjà les fruits du développement et d’un nouveau rayonnement. Dont la présence au gouvernement de trois fils (avec la récente nomination du ministre Roger Adom à la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du service public) de la région est un acte « historique ».

En tout état de cause, le Directeur exécutif adjoint du Rhdp, clame que le candidat du parti, l’actuel Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, « est un gagneur et a déjà gagné les élections » ! Convaincu qu’il est de la mobilisation, en plus des militants du parti, des forces vives de la population, à équidistance des partis politiques, à sa cause.

C’est pourquoi et à juste titre, en plus des 4 millions de FCFA qu’il leur a octroyé, la semaine dernière, le cadre du parti, leur a remis la somme de 2.5 millions de FCA. Objectif spécifique : permettre l’enrôlement de quelque 2500 nouveaux majeurs sur les 4000 à 5000 que les responsables locaux estiment restant à établir leurs actes d’identité pour Agnibilékrou.

Dans la même veine, le Ministre a fait une annonce de taille : « bientôt, certains de nos frères rejoindrons le Navire Rhdp et nous les accueillerons les bras ouverts, pour la paix, le développement de notre région et du pays ».

Des arguments brandis, en sus, aussi bien à Agnibilékrou que dans les localités de Koun-Fao, Tankessé, Koria et Tienkoikro et Kokomian, le dimanche avant, ce lundi, à Kouassi-Datékro (région du Zanzan dont il est aussi originaire), où Siandou Fofana s’est rendu au contact des leaders communautaires, associatifs et corporatistes, bref des populations, pour les inciter à s’enrôler, établir leur pièces administratives, mettre à jour leurs coordonnées sur la liste électorale et voter pour le triomphe d’Amadou Gon Coulibaly (AGC) au soir du 31 octobre.

Lire sur Yeclo

Comments

comments