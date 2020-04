Quand un cadre du PDCI crache ses vérités à Ouattara « Arrêtez de faire humilier la Côte d’Ivoire à l’international »

Un procès s’est ouvert mardi sur l’affaire Soro Guillaume et ses partisans. On croirait que cette affaire était définitivement bouclée. Mais des fois, en Côte d’Ivoire, il faut beaucoup jeûner et consulter l’Esprit Saint avant de parier sur les faits. Et celui-ci nous donne encore raison.

Loin de nous interférer dans les affaires de la Justice ivoirienne, nous voulons nous poser simplement des questions, telles que posées par certains de nos lecteurs. La Côte d’Ivoire est-elle membre de l’Union Africaine ? Si oui, a-t-elle ratifié le protocole de la création de la Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples? Les réponses à ces interrogations pourront apporter de l’eau à notre moulin.

Nous qui ne sommes pas des juristes de renom, mais des journalistes très avertis et qui savons que sur son site, la Cour Africaine des droits de l’Homme et des Peuples est une Cour installée par l’Union Africaine, depuis le 9 juin 1998, au Burkina Faso et est entrée en vigueur, le 25 Janvier 2004. Ce sont vingt-cinq pays, dont justement notre pays qui ont ratifié le Protocole. On y lit aussi ceci : Le Protocole établissant la Cour Africaine prévoit qu’une fois qu’un Etat a ratifié ce Protocole, il doit aussi faire une déclaration spéciale en acceptant la compétence de la Cour Africaine pour permettre aux citoyens de saisir directement la Cour.

Avec sa ratification et la déclaration qui en ont suivi, il n’y a pas débat lorsqu’après une saisine des avocats de Soro Guillaume, un verdict est rendu à Arusha récemment. Dans ce cas d’espèce, il est demandé au pouvoir d’Abidjan de suspendre le mandat d‘arrêt lancé contre Soro Guillaume, l’ex Président de l’Assemblée Nationale et la libération de ses partisans dont des Députés.

NON APPLICATION DE LA DÉCISION DE LA COUR AFRICAINE

Alors, quel est le problème qui urge et qui fait qu’on ouvre dans la précipitation un autre Procès à Abidjan, pour cette même Affaire ? La Cour Africaine qui est une Cour continentale, créée par les Etats membres de l’Union Africaine afin d’assurer la protection des droits de l’Homme et des Peuples en Afrique, doit être respectée et pour cause.

Au plus fort de la crise postélectorale de l’année 2010, l‘Union Africaine a bravé les chars et autres armes de guerre pour venir en Côte d’Ivoire secourir l’actuel pouvoir. Si la BAD est réinstallée en Côte d’Ivoire, c’est au nom de ces accords et traités internationaux que l’on veut « piétiner » aujourd’hui.

Notons que le Président Felix Houphouët-Boigny dont le RHDP lutte inlassablement l’héritage est l’un des Pères Fondateurs de l’OUA sur les cendres desquelles est née l’UA qui a créé la Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples. Tout ceci doit être su…pour arrêter le bricolage et arrêter de se faire humilier sur le plan international. Notre crédit en dépendra, en respectant l’Arrêté de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Allah Célestin .B N Dri

Journaliste professionnel

Membre du Bureau Politique

Inspecteur du Pdci

