Quand Zassou Dagrou tacle les adversaires du pouvoir actuel « Dites à Gbagbo, Bédié et Soro, qu’ils n’ont plus d’avenir politique »

Zasso Dagrou un pro-Ouattara crache ses vérités aux militants du PDCI, du FPI et de GPS

“Le pays sous Bédié et Gbagbo n’a pas connu de développement, pendant 10 ans Gbagbo au pouvoir n’a rien réalisé, alors que les pays africains avançaient, la côte d’Ivoire ne faisait que régresser.

Aujourd’hui, que le président Ouattara a rehaussé l’économie Côte d’Ivoire, vous parlez du retour de Gbagbo et Bédié au pouvoir. C’est pour faire quoi ?

Ceux qui rêvent d’un retour de Bédié et Gbagbo au pouvoir, non encore rien compris. Je le répète, ces deux-là ne reviendront jamais au pouvoir.

Allez dire à Soro que ses 20 ans l’attendent ici, et qu’il n’a plus d’avenir politique”.

Mon combat sera de tout faire pour accompagner Gbagbo et Bédié à la retraite politique. Les Simone Gbagbo et les Assoa Adou là, on doit les accompagner dans leur retraite aussi. C’est ça le combat d’une génération consciente et responsable.

AbidjanTV.net

Comments

comments