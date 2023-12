Quatre agents français de la DGSE détenus au Burkina Faso.

L’arrestation de ces individus a entrainé le départ de la douzaine de leurs collègues en poste dans le pays, où ils continuaient à coopérer avec les services burkinabè malgré les tensions entre Paris et Ouagadougou.

Dans sa longue histoire, rarement « la boîte » a été contrainte de gérer une telle affaire.

Selon les informations de Jeune Afrique, quatre agents de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ont été arrêtés début décembre à Ouagadougou. Détenus et interrogés dans le plus grand secret à la Direction de la sûreté de l’État (DSE) pendant une dizaine de jours, ils sont désormais incarcérés séparément à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (Maco), la principale prison de la capitale burkinabè.

En mission officielle, ces quatre agents étaient arrivés au Burkina Faso quelques jours avant leur interpellation avec des passeports diplomatiques et des visas en règle. Et pour cause : malgré les tensions croissantes entre Paris et Ouagadougou depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en octobre 2022, la DGSE continuait, en toute discrétion, à fournir une coopération technique et opérationnelle à l’Agence nationale de renseignement (ANR) burkinabè.

Selon une source diplomatique française, ces quatre individus sont accusés

« d’espionnage », même si le motif de leur arrestation n’a pas été clairement communiqué aux autorités françaises. Des pourparlers sont toujours en cours entre les services des deux pays pour obtenir leur libération, notamment grâce à une médiation menée par les autorités togolaises.

Cette affaire sensible a eu pour conséquence directe le départ de la douzaine d’agents de la DGSE du poste de Ouagadougou, qui ont quitté le Burkina Faso le 17 décembre. Était-ce le but recherché ? « Il y a peu de doutes sur le fait qu’il s’agit d’un prétexte pour faire partir l’ensemble du service », estime une source française. Ces arrestations interviennent par ailleurs dans un contexte bien particulier. Depuis qu’il a été visé par une tentative de coup d’État, mi-septembre, Ibrahim Traoré a en effet décidé d’accélérer son rapprochement avec Moscou afin, entre autres, de mieux protéger son régime.

Selon plusieurs sources burkinabè, une vingtaine de ressortissants russes – probablement membres du GRU, les renseignements militaires russes – travaillent ainsi avec l’ANR depuis le mois de novembre. Ces hommes sont présents au Burkina Faso pour aider la junte à réorganiser ses services, et notamment à renforcer ses capacités de surveillance, d’infiltration et de manipulation des réseaux sociaux – domaine dans laquelle elle est déjà très active.

Dès lors, difficile de voir comment la DGSE pouvait continuer à coopérer avec l’ANR en « cohabitant » avec les Russes. Pour les services de renseignement français qui avaient renforcé leur présence auprès de leurs homologues burkinabè depuis une décennie, cette affaire est un coup dur. Elle constitue, aussi, une crise majeure entre Paris et Ouagadougou. « Quand les relations diplomatiques sont tendues – voire rompues – entre deux pays, il reste toujours un lien, celui assuré par les services. Là, il n’y en a même plus… », conclut une source sécuritaire française.