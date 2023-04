Que se sont dit Xi Jinping et Volodymyr Zelensky au téléphone?

Un coup de fil très attendu. Selon Pékin, le président chinois Xi Jinping a téléphoné ce mercredi après-midi 26 avril à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. C’est le premier contact entre les deux chefs d’État depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine il y a plus d’un an.

La dépêche de l’agence Chine Nouvelle résumant le coup de téléphone présidentiel a été lue pendant plus de trois minutes par le présentateur des nouvelles du soir de la télévision centrale de Chine. « Dans l’après-midi de ce 26 avril, Xi Jinping s’est entretenu par téléphone avec le président ukrainien Zelensky », indique le média d’État. Une information partagée sur Twitter par Hua Chunying, la directrice de la communication du ministère chinois des Affaires étrangères, en début de soirée.

« Le respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale est la base des relations ukrainiennes », a fait savoir le numéro un communiste. Xi Jinping a notamment remercié son homologue pour l’aide apportée à l’évacuation des ressortissants chinois en Ukraine au début du conflit.

Un représentant chinois pour les affaires eurasiennes en Ukraine

Réaffirmation de l’opposition à l’usage de l’arme nucléaire et recherche de la paix via le dialogue et la concertation, principes déjà évoqué dans la position chinoise pour la paix en Ukraine. « La Chine enverra son représentant spécial pour les affaires eurasiennes en Ukraine et dans d’autres pays pour une communication approfondie avec toutes les parties sur le règlement politique de la crise ukrainienne », a ajouté le président chinois. Li Hui a été ambassadeur de Chine en Russie entre 2009 et 2019.

Les médias chinois ne précisent pas en revanche ce que lui a répondu Volodymyr Zelensky. Ce que l’on sait, c’est que ce dernier avait invité le dirigeant chinois à venir visiter l’Ukraine fin mars dernier. Selon le Wall Street Journal, Xi Jinping aurait songé à appeler Kiev à la mi-mars. Puis les dirigeants européens Charles Michel, Pedro Sanchez, Emmanuel Macron, Ursula Von der Leyen et encore dernièrement Joseph Borrel ont, à chaque visite à Pékin, appelé le président chinois à passer ce coup de téléphone. Il viendra au moment opportun, avait répondu ce dernier. Le moment était donc semble-t-il venu un an, deux mois et deux jours après le début de l’invasion russe en Ukraine.