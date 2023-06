Quel « nouveau partenariat » la France veut-elle entretenir avec les pays africains ?

À la veille d’une tournée en Afrique centrale, le Président Emmanuel Macron s’est exprimé dans un discours tenu lundi depuis le palais de l’Élysée sur la nouvelle politique avec l’Afrique qui se veut plus inclusive. Mais que retenir du discours et des réactions qu’il a suscitées ?

Le discours a été prononcé devant un bon nombre d’acteurs qui vont l’accompagner à partir d’aujourd’hui à Libreville où il va assister au « One Forest Summit », un sommet sur la protection des forêts tropicales, au cœur des enjeux climatiques.

Cette 18e tournée en Afrique du Président français se poursuivra à Luanda, à Brazzaville pour prendre fin à Kinshasa, ce weekend.

Le contexte est marqué par la montée d’un sentiment antifrançais en Afrique francophone, surtout dans la région ouest africaine, né selon le Président Macron d’un « amalgame » qui fait de la France le « bouc émissaire idéal » de l’échec des dirigeants locaux à relever les défis auxquels leurs pays font face.

La France au milieu du gué

C’est depuis un peu moins de six ans, en novembre 2017, dans l’amphithéâtre de l’université Joseph Ki-Zerbo à Ouagadougou que le cap a été fixé. Celui d’une politique qui a vocation à ne pas être simplement de gouvernement à gouvernement, mais qui doit pleinement assumer de traiter avec la société civile des différents pays d’Afrique.

C’est en tout cas, la déclinaison affichée par le Président français pour parler de la nouvelle politique étrangère de la France vis-à-vis de l’Afrique, une volonté de se distancer des habitudes passées.

Il prône « …une autre voie qui consiste à ne pas réduire l’Afrique à un terrain de compétition ou de rente et à considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et des responsabilités partagées. Et, au fond, de bâtir une nouvelle relation, équilibrée, réciproque et responsable. »

Macron : le style du président français est-il un avantage ou un obstacle à l’ouverture d’un nouveau chapitre africain ?

Le Président Macron a aussi insisté sur des engagements de la France qui sont déjà mis en œuvre durant ces dernières années et qui vont continuer de se déployer notamment avec la réforme du Franc CFA et d’autres initiatives comme « Choose Africa » qui soutient l’entrepreneuriat dans la culture, le sport et le digital, avec un financement de 3 milliards d’Euros, déboursé entre 2019-2022.

« Nous sommes, en effet, comptables du passé sans avoir encore totalement convaincu sur les contours de notre avenir commun », a ajouté le Président Emmanuel Macron lors de son discours à l’Élysée.