« Quelle est l’urgence de faire adopter le code électoral quand une tempête de coronavirus nous menace ? », un pro-Gbagbo à Ouattara

Alors que la crise sanitaire du Coronavirus inquiète les ivoiriens, et que l’opposition appelle à une trêve politique, Ouattara modifie le code électoral.

Alors que la crise sanitaire inquiète de plus en plus les ivoiriens, que la logique tend vers un durcissement des mesures pour stopper la propagation et que l’opposition dans son ensemble appelle à une trêve politique et à être associée à cette lutte, Ouattara et son gouvernement modifient le code électoral.

Sinon, quelle est l’impérieuse nécessité de continuer le processus d’enrôlement sachant qu’on peut simplement proroger les CNI actuelles en attendant des jours meilleurs. Quelle est l’urgence de faire adopter le code électoral quand une tempête de coronavirus nous menace ?

C’est à croire que cette crise est devenue une aubaine pour le RDR. Gon a démarré sa campagne avec la distribution de produits à son effigie. L’attention de tous ceux qui aiment ce pays est captée par la crise et Ouattara déroule les axes de son braquage électoral.

J’espère que les moralisateurs du dimanche ne viendront pas reprocher à l’opposition de mettre le pied dans le plat. Il n’y aura pas de hold-up électoral en 2020. L’effet pangolin doit nous interpeller.

