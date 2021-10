Qui est Hubert Oulaye, Président Executif du PPA-CI ?

Le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire ( PPA-CI), parti fondé par Laurent GBAGBO se dote enfin de nouvelles structures.

Au cours d’un point de presse ce jour à l’ancien QG du parti, le Président LAURENT GBAGBO a porté nomination des autorités de son parti. Ainsi, Assoa Adou l’ex secrétaire général de la frange du FPI resté fidèle à Gbagbo est nommé président du Conseil stratégique et politique du PPA-CI. Il est secondé par plusieurs personnalités fortes du parti dont Koné Katinan, Lia Bi Douayoua, Lida Kouassi, Odette Sauyet, Marie-Odette Lorougnon, Koné Boubacar ou encore Stéphane Kipré qui ont rang de vice-président dudit Conseil. Hubert Oulaye a quant à lui été désigné pour assurer les fonctions de Président Exécutif.

Notre attention s’est portée sur la personne de Hubert Oulaye, désigné Président Exécutif.

Hubert Oulaye Marc-Arthur est né à Guiglo le 3 novembre 1953. Il est professeur agrégé de droit public et de sciences politiques à la faculté de droit de l’université de Cocody. Il a occupé pendant une décennie le poste de Ministre de la Fonction publique et de l’Emploi et a cumulé avec cette position, entre le 27 octobre 2003 et le 8 février 2010, la fonction de coordonnateur général du Comité national de pilotage du redéploiement de l’Administration.

Hubert Oulaye est également député à l’Assemblée nationale et président du Conseil général de Guiglo.

Biographie

Depuis 1988 : Il est président du département de Droit de la faculté de droit d’Abidjan.

Depuis 1994 : Nommé directeur du Centre ivoirien de recherches et d’études juridiques (CIREJ)

1996 – 1999 : Nommé directeur de cabinet du président du FPI : Laurent Gbagbo. Il devient ensuite secrétaire national du FPI chargé de la Législation, de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

2000 : Élu député du FPI dans la circonscription de Guiglo.

2001 : Élu président du comité de contrôle du FPI.

Postes de ministres

2000 : Nommé Ministre de la Fonction publique et de l’Emploi.

octobre 2000 : Nommé Ministre du Travail, de la Fonction publique et de la Réforme administrative

2003 : Nommé Ministre de la Communication

2005 : Nommé Ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Réforme administrative dans le Gouvernement de Charles Konan Banny

2007- 2010 : Ministre de la Fonction publique et de l’Emploi dans le Gouvernement Soro I

2021- nommé président exécutif du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire par le Président Laurent Gbagbo.

Sapel MONE

Comments

comments