Qui est Jennifer Naouri, l’avocate de Gbagbo qui a démonté les avocats de l’Etat ivoirien ?

Jennifer Naouri, avocate de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui fait la fierté des GORs.

Qui est Jennifer Naouri, l’avocate de Gbagbo

Diplômée de l’Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris (EFB), Jennifer Naouri est titulaire d’un Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) – Bar Examination de l’Université Panthéon Assas (Paris II).

Jennifer Naouri a également un Master 2, droits de l’Homme, droit humanitaire. Sans oublier un Master 1 carrières judiciaires et sciences criminelles et un Certificat de sciences criminelle à l’Institut de Criminologie de Paris. Elle détient des licences et certifications de « sécurité avancée sur le terrain» du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies.

De nationalité française Me Jennifer Naouri a travaille depuis de nombreuses années pour le cabinet d’Avocats Emmanuel Altit & Associés et Co-conseil au sein de l’équipe de défense de l’ex-président Laurent Gbagbo à la CPI.

