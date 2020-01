Qui sera le candidat du RHDP à la présidentielle 2020 ? Selon le pro-Soro, Kouyate Oumar, Marcel Amon Tanoh aurait le soutien de Duncan et d’Achi Patrick.

Alors qu’il a décidé de concentrer toute sa force et son énergie sur SORO, oubliant même la sécurité nationale au point qu’un gamin de 10 à 14 ans peut s’infiltrer dans l’aéroport soit disant très très sécurisé d’abidjan pour être retrouvé mort dans le train d’atterrissage d’un avion Air France à 6000 km plus loin en France. Alassane Ouattara n’a pas vu venir Marcel Amon Tanoh soutenu par Kablan Duncan et Achi Patrick.

Amon a mis à profit ses nombreuses années passées aux côtés de Ouattara pour affiner ses relations, il a encore profité de sa posture de chef de la diplomatie pour montrer les lacunes d’Amadou Gon et vendre lui-même son projet présidentiel.

Informé tardivement sur les intentions d’Amon Tanoh, Ouattara souhaitait sortir celui-ci du gouvernement. hélas! cela lui a été déconseillé par tous les partenaires économiques de la Côte d’Ivoire, car Amon Tanoh est très apprécié à l’international, en plus de connaître tout le réseau de Ouattara quoi de plus normal après plus de 15 ans de collaboration avec le dictateur d’abidjan dans son propre cabinet.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Marcel Amon Tanoh très proche de la famille Houphouet a toujours été bien introduit. Il a même été très utile à Ouattara dans sa conquête du pouvoir.

Depuis plusieurs mois, Marcel Amon Tanoh travaille avec un puissant groupe de communication français ainsi qu’une société de communication basée en Côte D’ivoire. Ses images et vidéos sont traitées pour lui donner une carrure de présidentiable. Comme on le dit qui veut aller loin, ménage sa monture.

Étant pris à son propre piège, Ouattara décide d’associer Gon et Amon, mais mais maiiiiis Amon qui a eu beaucoup de difficultés à travailler avec Gon dans le cabinet du président et aussi très au fait de l’impopularité de celui-ci ne serait pas du tout d’accord pour faire équipe avec le Lionceau de Korhogho.

Chers Compatriotes, restons sereins l’explosion du RHDP n’est plus qu’une question de temps.

Aujourd’hui, Ouattara qui ne souhaite pas être candidat, marche sur des œufs. Dans tous les cas, le vieux est déjà monté sur la calebasse. À bientôt sur mon mur pour les petits secrets du pouvoir… Qui vivra verra. 2020 Guillaume Kigbafori sera bel et bien candidat.

