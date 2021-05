Radio-PDCI, PDCI Radio : qui est du PDCI au juste ?

Dans un communiqué rendu public le jeudi 06 mai dernier, le Prof MAURICE Kakou GUIKAHUÉ Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA a notifié la présence d’un média en ligne, à l’effigie du parti mais qui ne serait pas reconnu par le Sphinx . Selon le communiqué, le PDCI-RDA ne reconnait pas la page Facebook RADIO PDCI qui depuis une décennie relaie les informations du parti.

“Depuis un certain temps, les animateurs d’une Radio baptisé abusivement ” RADIO PDCI-RDA” et qui n’a aucun lien officiel avec le PDCI-RDA , passent leur temps à dénigrer et dévaloriser l’image du PARTI et de ses RESPONSABLES.

En fait , cette RADIO est une simple page sur FACEBOOK qui n’existe que de nom et qui appartient à un PARTICULIER.

Afin de mettre fin à toute CONFUSION, la DIRECTION DU PDCI-RDA a mis en place ses propres organes AUDIOVISUELS qui sont PDCI TV et PDCI RADIO

Depuis Trois (3) ans , vous êtes connectés sur PDCI TV pour avoir les vraies informations du PDCI-RDA

Vu le succès de PDCI TV , la DIRECTION DU PARTI vient de lancer sa propre Radio dénommée PDCI RADIO que vous pouvez suivre sur les adresses suivantes :

PDCI RADIO.CI

RADIO PDCI.COM

RADIO PDCI.CI et le FACEBOOK officiel PDCI RADIO” a dit le communiqué.

Au lendemain de l’annonce , dans un communiqué le non reconnu se réclame du Parti .

“RADIO PDCI RDA SOUTIENT PDCI TV ET PDCI RADIO

RADIO PDCI RDA invite tous les militants du PDCI-RDA à s’abonner massivement à PDCI TV et PDCI RADIO pour savoir ce qui se passe dans le Parti.

RADIO PDCI RDA ne fait pas la concurrence avec PDCI RADIO ou PDCI TV. RADIO PDCI RDA prône plutôt la complémentarité avec PDCI RADIO et PDCI TV.

RADIO PDCI RDA est unique en son genre oú les militants sont informés en temps réel de tout ce qui se passe en Côte d’Ivoire. RADIO PDCI RDA publie les critiques de tous les autres Partis Politiques afin que les militants aient une meilleure Ouverture d’Esprit.

Grace à RADIO PDCI RDA, il y a eu un Éveil de Conscience parmi les militants du PDCI-RDA, la ferveur militante a été redynamisée, et chaque militant et même les autres d’en face peuvent donner librement leur point de vue et se peser sur la valeur et pertinence de leurs arguments: la vraie liberté d’expression.

Évidemment que le militant PDCI-RDA doit savoir ce qui se passe chez les autres afin de mieux apprécier le terrain Politique et de se positionner dans toute argumentation et débat et même stratégie, ce que RADIO PDCI-RDA facilite.

À RADIO PDCI-RDA, il n’y a pas de discrimination parmi les militants. L’opportunité est donnée à tout un chacun de s’affirmer et de s’exprimer. RADIO PDCI RDA est un instrument d’Unité et de Re-Dynamisme au PDCI-RDA.

RADIO PDCI-RDA fait bouger les lignes, donc le Directoire du PDCI-RDA a intérêt à soutenir RADIO PDCI-RDA. Le RHDP craint beaucoup plus RADIO PDCI RDA, dit le communiqué.

Dans ces deux cas, qui est qui au juste?

Nous-y reviendrons .

Sapel MONE

